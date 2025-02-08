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Кароль, Джамала и Руслана на одной сцене! Звезды открыли Нацотбор ярким попурри

Музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Финал Нацотбора на Евровидение начался с огромного сюрприза для всех еврофанов. Звезды, которые представляли нашу страну в разные годы, появились на одной сцене!

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию финала.

В номере-открытии была исполнена песня Назария Яремчука "Усміхнися мені". Первой на сцене появилась Джамала, а затем строки из легендарного трека исполнили Melovin, Екатерина Павленко, Руслана, Тина Кароль, Jerry Heil и alyona alyona, Tvorchi.

На сцене также появилась группа Kalush Orchestra. После скандала вокруг музыкантов, которые отказались поддерживать сбор на помощь ВСУ, их все же не "вырезали".

Попурри было эмоциональным и чувственным. Каждую звезду встречали, как говорит Кароль, овациями.

Напомним, после живых выступлений участников Национального отбора на Евровидение-2025 мы узнаем, кто же представит нашу страну на мировой сцене. За этот шанс соревнуются:

  • Ziferblat
  • Future Culture
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • Абие
  • "ДК Енергетик"
  • Влад Шериф
  • FIЇNKA
  • Маша Кондратенко

Ведущими вечера стали Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. В состав жюри вошли Сергей Танчинец, Джамала и Екатерина Павленко.

Также читайте интервью KRYLATA о важности Евровидения и работе с Тиной Кароль и Потапом.

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