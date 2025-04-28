Кармічний успіх принесе гарні новини цим знакам Зодіаку

Терези

У вівторок на вас чекає досвід, на який ви навіть не розраховували. Кармічний успіх готує для вас особливий та незабутній день, а тому пристібайтеся й злітайте! Якщо у минулому ви не наробили помилок, то можете навіть не хвилюватися через так званий бумеранг. Він принесе вам лише щедру винагороду.

Овен

Таро-гороскоп на 29 квітня обіцяє вам чимало гарних новин. Вони можуть бути та великими, і маленькими. Але навіть незначні дива теж важливі, адже вони все одно змінюють життя на краще. Дихайте на повні груди та не хвилюйтеся через те, що не вартує вашої уваги, адже ви вже попереду, а все погане - позаду.

Стрілець

Вже цього дня на вас чекає важлива зустріч з минулим. Кармічний успіх зробить вас щасливою людиною, але для початку потрібно дещо пропрацювати. Помилки, невирішені питання чи розмова, яку ви надто довго відкладали на потім - у вівторок закрийте всі "борги" та рухайтеся далі. Все вийде, не слід боятися невдач, вони вам не загрожують.

Козоріг

Таро-гороскоп на вівторок радить вам віддатися улюбленій справі, в якій ви бачите свій потенціал. Розкривайтеся та не бійтеся привертати до себе увагу. Гарні новини, які ви отримаєте цього дня, подарують віру в себе та допоможуть досягти бажаного. Важливо лише не втрачати віру в те, що все буде добре.