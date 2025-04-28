Кармическая удача принесет хорошие новости этим знакам Зодиака

Весы

Во вторник вас ждет опыт, на который вы даже не рассчитывали. Кармическая удача готовит для вас особый и незабываемый день, а потому пристегивайтесь и взлетайте! Если в прошлом вы не наделали ошибок, то можете даже не волноваться из-за так называемого бумеранга. Он принесет вам только щедрую награду.

Овен

Таро-гороскоп на 29 апреля обещает вам немало хороших новостей. Они могут быть и большими, и маленькими. Но даже незначительные чудеса тоже важны, ведь они все равно меняют жизнь к лучшему. Дышите полной грудью и не волнуйтесь из-за того, что не стоит вашего внимания, ведь вы уже впереди, а все плохое - позади.

Стрелец

Уже в этот день вас ждет важная встреча с прошлым. Кармический успех сделает вас счастливым человеком, но для начала нужно кое-что проработать. Ошибки, нерешенные вопросы или разговор, который вы слишком долго откладывали на потом - во вторник закройте все "долги" и двигайтесь дальше. Все получится, не следует бояться неудач, они вам не грозят.

Козерог

Таро-гороскоп на вторник советует вам отдаться любимому делу, в котором вы видите свой потенциал. Раскрывайтесь и не бойтесь привлекать к себе внимание. Хорошие новости, которые вы получите в этот день, подарят веру в себя и помогут достичь желаемого. Важно лишь не терять веру в то, что все будет хорошо.