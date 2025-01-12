Кармічні Вузли 2025-2026. Кому чекати на проблеми та до чого готуватися: важливі поради астролога

Що таке Кармічні Вузли

"12 січня 2025 року Місячні, або як їх ще називають Кармічні, Вузли перейдуть на вісь зодіакальних знаків Риби та Діва. І тут вони перебуватимуть до кінця липня 2026 року", - розповіла астролог.

Для всіх стануть актуальними теми шостого та дванадцятого знаків Зодіаку:

здоров'я (фізичне та ментальне)

важка праця

внутрішні інсайди

інтуїція

психологізм

добровільне чи вимушене усамітнення

далекі подорожі

таємні інтереси та захоплення

творчість.

"Ці дві розрахункові точки утворюються внаслідок перетину екліптики та орбіти Місяця: Висхідний Вузол - попереду, по ходу Землі, Східний - позаду, точка перетину орбіт, яка вже в минулому. У радиксі вони розміщені одна навпроти одної. Висхідний (або Раху) Вузол ще відомий як "Голова Дракона", - пояснила Соловйова.

У цьому положенні, зазначила експерт, Місяць, перетинаючи екліптику, прямує вгору, у бік Північного полюса Землі, тому цей Вузол вважається Північним. А Східний (або Кету, "Хвіст Дракона"), коли Місяць прямує вниз, до Південного полюса, вважається Південним. І ці вузли дуже важливі, попереджає астролог.

"По-перше, на тій зодіакальній осі, на якій вони розміщуються, відбуваються сонячні та місячні затемнення, що зумовлює доленосність подій у ці періоди. Загалом можна сказати, що вісь Місячних Вузлів - це вектор нашого розвитку. По-друге, Північний Вузол у гороскопі говорить про мету, завдання нашого життя. Він спрямовує до того, чого треба досягти та чого треба навчитися. Південний Вузол показує той досвід, який людині вже вдалося здобути. Таким чином вони ніби відображають досвід душі людини - минулий та майбутній", - розповіла Соловйова.

Кармічні Вузли у 2025 році (ілюстрація: freepik.com)

На кого чекають Кармічні Вузли

У кожного з нас, розповіла астролог, є свої завдання та свій неоціненний багаж минулого, які можна проаналізувати за індивідуальним радиксом. Однак загальні тенденції при знаходженні транзитних Вузлів у тих чи інших знаках ми відчуваємо всі сповна.

"Так, Овни та Терези проводили свої кармічні відпрацювання, починаючи з липня 2023 року. Тепер ця естафета урочисто переходить до Риб та Дів, у яких незабаром може розпочатися непростий період у житті", - заявила експерт.

Але ці Вузли також торкнуться людей з іншими знаками Зодіаку. Пригадайте, які події відбувалися у вашому житті в період з червня 2006 року до грудня 2007 року включно. Як пояснила астролог, якщо ви відтоді не змінили кардинально місце свого проживання, ці сфери можуть знову у вас програтися.

Через цю зміну "космічної погоди" майже на півтора року слід відмовитися від:

дріб'язковості

зайвого раціоналізму

недовірливості

скепсису

кар'єризму

підлабузництва

бюрократизму

надто пильної уваги до свого здоров'я

занурення в іпохондрію.

"Треба долати в собі уїдливість і претензію на інтелектуальну перевагу. Необхідно уникати "колекціонування" порожніх і марних знань. Шлях Висхідного Вузла в Рибах - розвиток інтуїції, гармонійне злиття з природою, з тонкими космічними ритмами, прагнення виразити себе в мистецтві. Девіз Північного Вузла у Рибах "Я вірю", - розповіла Соловйова.

"Проблема дванадцятого знаку Зодіаку полягає в тому, що через свою двоїстість він може прийняти бік низинних пристрастей, піддатися фобіям, страхам, маніям, чужому впливу, а може усвідомити вищі істини та йти шляхом цих ідеалів, твердо вірячи у своє призначення. Тому, попри всі труднощі, ми маємо довіритися своїй інтуїції, зберегти віру у свої сили та правильність свого вибору. І ми отримаємо те, у що віримо", - резюмувала вона.