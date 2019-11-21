Карманные жрицы: в сеть попало фото опасных воровок в Киеве

В Киеве полиция задержала воровок, которые вытаскивали кошельки у людей в кафе
В Киеве полиция поймала двух женщин-воровок, которые вытаскивали кошельки в кафе. Преступницы просто брали из одежды клиентов ценные вещи и скрывались в неизвестном направлении. Задержали женщина на улице Антоновича, где они промышляли в кафе "Львовская мастерская шоколада". Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Интересно, что передвигались воровки на автомобиле Mitsubishi.
"Этих двух, довольно нормального вида, дам сегодня днем задержали сотрудники полиции на ул. Антоновича, 45. Наручники женщины увидели через несколько минут после совершения кражи кошелька (с 4700 гривнами и банковскими карточками внутри), который находился в куртке, которая была на вешалке", - сказано в сообщении.
Также "дамы" отличились такой же кражей на Княжем Затоне, где они украли 8 тысяч гривен из кошелька.
Имена воровок:
1. Городничая Наталья, 1976 года рождения. Ранее дважды судима за кражи.
2. Крайнева (ранее Полякова) Татьяна, 1979 года рождения. Ранее судима за кражу.
В сообщении в соцсети спрашивают, кто еще пострадал от этих "карманных жриц".