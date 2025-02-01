Карма принесе проблеми цим знакам Зодіаку. Кінець зими буде непростим

Риби

Лютий може стати для вас місяцем заплутаних ситуацій, через які ви можете звернути з правильного шляху. Постарайтеся не піддаватися спокусам, боріться зі спокусами. Не варто ризикувати, пам'ятайте про те, що ефект бумеранга буває раптовим і жорстоким.

Рак

Гороскоп на лютий радить вам навчитися боротися з внутрішніми розбіжностями. Карма готує непросте випробування, проте у вас будуть всі шанси гідно відбити удар. Важливо лише ігнорувати почуття розчарування, не піддавайтеся імпульсам і постарайтеся зберігати тверезий розум.

Телець

Цей місяць може принести вам проблеми з грошима. Фінансові невдачі стануть наслідком тих вчинків, які ви робили в минулому. Настав час збирати каміння - шукайте причину своїх невдач і постарайтеся задобрити карму. Не дозволяйте проблемам збити вас зі шляху, вам потрібно витримати це випробування.

Скорпіон

У лютому вам доведеться боротися з низкою невдач. Проблеми нібито виникнуть з повітря, проте на все є причина. Просто подумайте і постарайтеся згадати, де ви могли оступитися в минулому. Карма вкаже на помилки, але дасть шанс усе виправити.

Як задобрити карму і налаштуватися на позитив