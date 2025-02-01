Карма принесет проблемы этим знакам Зодиака. Конец зимы будет непростым

Рыбы

Февраль может стать для вас месяцем запутанных ситуаций, из-за которых вы можете свернуть с правильного пути. Постарайтесь не поддаваться соблазнам, боритесь с искушениями. Не стоит рисковать, помните о том, что эффект бумеранга бывает внезапным и жестоким.

Рак

Гороскоп на февраль советует вам научиться бороться с внутренними противоречиями. Карма готовит непростое испытание, однако у вас будут все шансы достойно отразить удар. Важно лишь игнорировать чувство разочарования, не поддавайтесь импульсам и постарайтесь сохранять трезвый рассудок.

Телец

Этот месяц может принести вам проблемы с деньгами. Финансовые неудачи станут последствием тех поступков, которые вы совершали в прошлом. Пришло время собирать камни - ищите причину своих неудач и постарайтесь задобрить карму. Не позволяйте проблемам сбить вас с пути, вам нужно выдержать это испытание.

Скорпион

В феврале вам придется бороться с чередой неудач. Проблемы будто бы возникнут из воздуха, однако всему есть причина. Просто подумайте и постарайтесь вспомнить, где вы могли оступиться в прошлом. Карма укажет на ошибки, но даст шанс все исправить.

Как задобрить карму и настроиться на позитив