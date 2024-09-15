Кардіолог розповіла, що жахливо шкодить нервовій системі та як можна допомогти собі
Нервова система зазнає великої шкоди під час стресу. Він впливає на людину як на фізіологічному, так і на психічному рівнях, сприяючи виникненню різноманітних неврологічних розладів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Вплив стресу на організм
10 хвилин стресу призводить до 0 рівню магнію в організмі. А магній - це мінерал, необхідний для здорового функціонування кожного органу, особливо роботи серця та нервової системи.
Окрім цього, перебуваючи у стані стресу ваш організм виробляє гормони стресу, які підвищують артеріальний тиск.
За словами лікаря, люди, які часто перебувають у стані стресу, мають на 27% більший ризик виникнення серцевих нападів.
Стрес відіграє значну роль у виникненні та розвитку неврологічних розладів, оскільки він може викликати зміни у гормональному фоні організму.
Продукти з магнієм
Важливо знати, що магній життєво важливий для імунної функції, оскільки він грає вирішальну роль різних процесах імунної системи.
Також він підтримує активацію та функціонування імунних клітин, включаючи Т-лімфоцити та природні клітини-кілери, які необхідні для розпізнавання інфекцій та боротьби з ними,
Магній є поширеним елементом, який надходить із їжею та водою. Найбільше його у таких продуктах:
- горіхи та насіння: мигдаль, кеш’ю, насіння льону, насіння гарбуза
- бобові: квасоля, сочевиця, арахіс
- цільнозернові: пшениця, кіноа
- молоко, йогурт
- зелень: шпинат
- чорний шоколад
- мінеральна вода
Що робити
Кардіолог зазначила, що варто навчитись керувати стресом: займайтеся фізичною активністю, медитуйте, спілкуйтеся з близькими і не забувайте про регулярний відпочинок.
У складні часи сміх або проста усмішка може дозволити вам почуватися набагато краще. Сміх вивільняє ендорфіни (гормони щастя), які природним чином знижують рівень стресу і допомагають розслабитися.
"Чим швидше знайдете свій рецепт збалансувати нервову систему, тим довше вона вам прослужить. Не нехтуйте зверненням до психолога чи психотерапевта", - зазначила лікар.
Раніше лікар називав продукт, який допоможе уникнути закрепу.
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