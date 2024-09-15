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Кардіолог розповіла, що жахливо шкодить нервовій системі та як можна допомогти собі

Неділя 15 вересня 2024 13:33
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Кардіолог розповіла, що жахливо шкодить нервовій системі та як можна допомогти собі Кардіолог розповіла, що шкодить нервовій системі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Нервова система зазнає великої шкоди під час стресу. Він впливає на людину як на фізіологічному, так і на психічному рівнях, сприяючи виникненню різноманітних неврологічних розладів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Вплив стресу на організм

10 хвилин стресу призводить до 0 рівню магнію в організмі. А магній - це мінерал, необхідний для здорового функціонування кожного органу, особливо роботи серця та нервової системи.

Окрім цього, перебуваючи у стані стресу ваш організм виробляє гормони стресу, які підвищують артеріальний тиск.

За словами лікаря, люди, які часто перебувають у стані стресу, мають на 27% більший ризик виникнення серцевих нападів.

Стрес відіграє значну роль у виникненні та розвитку неврологічних розладів, оскільки він може викликати зміни у гормональному фоні організму.

Продукти з магнієм

Важливо знати, що магній життєво важливий для імунної функції, оскільки він грає вирішальну роль різних процесах імунної системи.

Також він підтримує активацію та функціонування імунних клітин, включаючи Т-лімфоцити та природні клітини-кілери, які необхідні для розпізнавання інфекцій та боротьби з ними,

Магній є поширеним елементом, який надходить із їжею та водою. Найбільше його у таких продуктах:

  • горіхи та насіння: мигдаль, кеш’ю, насіння льону, насіння гарбуза
  • бобові: квасоля, сочевиця, арахіс
  • цільнозернові: пшениця, кіноа
  • молоко, йогурт
  • зелень: шпинат
  • чорний шоколад
  • мінеральна вода

Що робити

Кардіолог зазначила, що варто навчитись керувати стресом: займайтеся фізичною активністю, медитуйте, спілкуйтеся з близькими і не забувайте про регулярний відпочинок.

У складні часи сміх або проста усмішка може дозволити вам почуватися набагато краще. Сміх вивільняє ендорфіни (гормони щастя), які природним чином знижують рівень стресу і допомагають розслабитися.

"Чим швидше знайдете свій рецепт збалансувати нервову систему, тим довше вона вам прослужить. Не нехтуйте зверненням до психолога чи психотерапевта", - зазначила лікар.

Раніше лікар називав продукт, який допоможе уникнути закрепу.

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