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Кардиолог рассказала, что ужасно вредит нервной системе и как можно помочь себе

Воскресенье 15 сентября 2024 13:33
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Кардиолог рассказала, что ужасно вредит нервной системе и как можно помочь себе Кардиолог рассказала, что вредит нервной системе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Нервная система испытывает большой вред во время стресса. Он оказывает влияние на человека как на физиологическом, так и на психическом уровнях, способствуя возникновению разнообразных неврологических расстройств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Воздействие стресса на организм

10 минут стресса приводит к 0 уровню магния в организме. А магний - это минерал, необходимый для здорового функционирования каждого органа, особенно работы сердца и нервной системы.

Кроме этого, находясь в состоянии стресса, ваш организм вырабатывает гормоны стресса, которые повышают артериальное давление.

По словам врача, люди, часто находящиеся в состоянии стресса, имеют на 27% больший риск возникновения сердечных приступов.

Стресс играет значительную роль в возникновении и развитии неврологических расстройств, поскольку может вызвать изменения в гормональном фоне организма.

Продукты с магнием

Важно знать, что магний жизненно важен для иммунной функции, поскольку он играет решающую роль в различных процессах иммунной системы.

Также он поддерживает активацию и функционирование иммунных клеток, включая Т-лимфоциты и природные клетки-киллеры, необходимые для распознавания инфекций и борьбы с ними,

Магний является распространенным элементом, поступающим с едой и водой. Больше всего его в таких продуктах:

  • орехи и семена: миндаль, кешью, семена льна, семена тыквы
  • бобовые: фасоль, чечевица, арахис
  • цельнозерновые: пшеница, киноа
  • молоко, йогурт
  • зелень: шпинат
  • черный шоколад
  • минеральная вода

Что делать

Кардиолог отметила, что стоит научиться управлять стрессом: занимайтесь физической активностью, медитируйте, общайтесь с близкими и не забывайте о регулярном отдыхе.

В сложные времена смех или простая улыбка может позволить вам чувствовать себя гораздо лучше. Смех высвобождает эндорфины (гормоны счастья), которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают расслабиться.

"Чем быстрее найдете свой рецепт сбалансировать нервную систему, тем дольше она вам прослужит. Не пренебрегайте обращением к психологу или психотерапевту", - отметила врач.

Раньше врач называл продукт, который поможет избежать запора.

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