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Кардіолог розповіла, що робити, щоб захистити серце у сильну спеку

Що шкодить серцю у спеку (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Серце під час сильної спеки потребує особливого захисту. Деякі люди можуть мати проблеми з цим важливим органом. Тому необхідно дотримуватись певних рекомендацій, щоб не нашкодити собі.

Про це повідомила кардіолог Наталя Стрибулевич в Instagram.

За словами лікаря, в жарку погоду навіть здорові люди можуть почувати себе погано, в них може прискорюватись пульс, виникати головокружіння, з`являтись задишка та набряки.

Пийте достатньо води

Для здорових людей денна норма води становить приблизно 2 літри на день, а в спекотну погоду - 3 літри. Проте, якщо ви маєте гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність, для вас вживання води є обмеженим.

Також зверніть увагу на те, що ви п`єте. Краще віддати перевагу звичайній чи мінеральній воді, прохолодним натуральним чаям. Тільки не втамовуйте спрагу солодкими газованими напоями, кавою чи алкоголем. Все тому, що вони спрагу не втамують, а тільки викличуть затримку води в організмі, що призведе до підвищення тиску і появи набряків.

Перебувайте на вулиці в безпечні години

Небезпечними вважаються години з 11 до 16. В цей час краще не виходити з дому і не займатись фізичними навантаженнями.

Харчуйтесь правильно

Кардіолог каже, що літом краще надавати перевагу фруктам, овочам і зелені, адже вони поповнять запаси вітамінів і мікроелементів, які усі втрачають в спеку.

Краще обмежити вживання жирної, жареної та соленої їжі. Не переїдайте, їжте невеликими порціями.

Не змінюйте різко температурні умови

Різкий перехід з спекотної вулиці в кімнату з кондиціонером чи купання в дуже холодній воді може спричинити судинний спазм. Тому варто бути обережними.

Як одягатися в спеку

У спекотну погоду на вас має бути якомога менше одягу. Віддавайте перевагу легкому одягу з натуральної бавовни. Бажано, щоб він був світлих тонів і мав вільний крій. Такий одяг вбирає вологу, не прилипає до тіла, якщо ви спітніли, пропускає повітря.

Також краще відмовитися від нарядів з блискітками і стразами - вони притягують сонячні промені. Нижня білизна теж не повинна бути тугою або містити синтетику.

Не варто також забувати про панамку, капелюх або косинку. Відмінний варіант взуття в спеку - в’єтнамки або сандалі на низькій підошві.

На вулиці носіть сонцезахисні окуляри.

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