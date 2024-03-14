Кардіолог розповіла, який небезпечний стан часто виникає у літніх людей

Чому виникає такий стан

Медичною мовою - це синдром слабкості синуса вузла або брадикардія.

Брадикардія - це стан, коли серце б'ється повільніше, ніж зазвичай, з частотою менш як 60 уд/хв у стані спокою.

Вона може бути фізіологічною, тобто нормою у спортсменів, підлітків. У людей похилого віку брадикардія частіше має патологічний характер. Тобто внаслідок інших хвороб: ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, кардіоміопатії, набутих вад серця, цукрового діабету, гіпотиреозу, довготривалого прийому ліків (антиаритмічні препарати).

Симптоми брадикардії

Симптоми брадикардії можуть включати швидку втомлюваність, слабкість, запаморочення, втрату притомності, задишку, сонливість, шум у вухах та біль у грудній клітині.

Кардіолог закликає не нехтувати цими симптомами. Все тому, що низький пульс призводить до недостатнього кровопостачання всіх життєво важливих органів та їх функціонування.

Щоб діагностувати низький пульс, потрібно пройти такі обстеження:

консультація кардіолога

електрокардіограма

Холтер ЕКГ

УЗД серця

з лікарем додатково дообстеження: лабораторна діагностика, додаткові УЗД

Перша допомога

Під час нападу брадикардії відразу потрібно виміряти пульс. Перша допомога надається залежно від отриманих значень.

Якщо частота пульсу знаходиться в діапазоні 50–60 ударів, алгоритм дій такий:

випити чашку не надто гарячого чаю або кави

зігріти людину ковдрою, грілками або теплим одягом, починати обігрів з нижніх кінцівок

дати невелике фізичне навантаження, яке збільшить частоту серцевих скорочень

Медична допомога потрібна, коли пульс менш як 50 ударів, з'являються запаморочення або серцеві болі.

У такій ситуації слід:

викликати швидку

одночасного почати зігрівання організму

не дозволяти хворому приймати препарати, крім призначених безпосередньо від брадикардії

Необхідно пам'ятати, що захворювання може призвести до зупинки серця, тому кваліфікована медична допомога обов'язкова.