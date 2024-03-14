Кардиолог рассказала, какое опасное состояние часто возникает у пожилых людей

Почему возникает такое состояние

Медицинским языком - это синдром слабости синуса узла или брадикардия.

Брадикардия - это состояние, когда сердце бьется медленнее обычного с частотой менее 60 уд/мин в состоянии покоя.

Она может быть физиологической, то есть нормой у спортсменов, подростков. У пожилых людей брадикардия чаще носит патологический характер. То есть вследствие других болезней: ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, кардиомиопатии, приобретенных пороков сердца, сахарного диабета, гипотиреоза, длительного приема лекарства (антиаритмические препараты).

Симптомы брадикардии

Симптомы брадикардии могут включать быструю утомляемость, слабость, головокружение, потерю сознания, одышку, сонливость, шум в ушах и боль в грудной клетке.

Кардиолог призывает не пренебрегать этими симптомами. Все потому, что низкий пульс приводит к недостаточному кровоснабжению всех жизненно важных органов и их функционированию.

Чтобы диагностировать низкий пульс, необходимо пройти следующие обследования:

консультация кардиолога

электрокардиограмма

Холтер ЭКГ

УЗИ сердца

с врачом дополнительно дообследование: лабораторная диагностика, дополнительные УЗИ

Первая помощь

При приступе брадикардии сразу нужно измерить пульс. Первая помощь оказывается в зависимости от полученных значений.

Если частота пульса находится в диапазоне 50-60 ударов, алгоритм действий таков:

выпить чашку не слишком горячего чая или кофе

согреть человека одеялом, грелками или теплой одеждой, начинать обогрев с нижних конечностей

дать небольшую физическую нагрузку, которая увеличит частоту сердечных сокращений

Медицинская помощь необходима, когда пульс менее 50 ударов появляется головокружение или сердечные боли.

В такой ситуации следует:

вызвать скорую

одновременного начать согревание организма

не разрешать больному принимать препараты, кроме назначенных непосредственно от брадикардии

Необходимо помнить, что заболевание может привести к остановке сердца, поэтому квалифицированная медицинская помощь обязательна.