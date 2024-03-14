Кардиолог рассказала, какое опасное состояние часто возникает у пожилых людей

Люди старше 70 лет часто подвержены низкому пульсу. Такое состояние может быть опасным для жизни, поэтому стоит знать что делать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Медицинским языком - это синдром слабости синуса узла или брадикардия.
Брадикардия - это состояние, когда сердце бьется медленнее обычного с частотой менее 60 уд/мин в состоянии покоя.
Она может быть физиологической, то есть нормой у спортсменов, подростков. У пожилых людей брадикардия чаще носит патологический характер. То есть вследствие других болезней: ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, кардиомиопатии, приобретенных пороков сердца, сахарного диабета, гипотиреоза, длительного приема лекарства (антиаритмические препараты).
Симптомы брадикардии могут включать быструю утомляемость, слабость, головокружение, потерю сознания, одышку, сонливость, шум в ушах и боль в грудной клетке.
Кардиолог призывает не пренебрегать этими симптомами. Все потому, что низкий пульс приводит к недостаточному кровоснабжению всех жизненно важных органов и их функционированию.
Чтобы диагностировать низкий пульс, необходимо пройти следующие обследования:
При приступе брадикардии сразу нужно измерить пульс. Первая помощь оказывается в зависимости от полученных значений.
Если частота пульса находится в диапазоне 50-60 ударов, алгоритм действий таков:
Медицинская помощь необходима, когда пульс менее 50 ударов появляется головокружение или сердечные боли.
В такой ситуации следует:
Необходимо помнить, что заболевание может привести к остановке сердца, поэтому квалифицированная медицинская помощь обязательна.
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