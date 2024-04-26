Кардіолог розповіла, які хвороби часто виникають у молодих людей

Багато хто думає, що хвороби серця й судин частіше турбують людей старшого віку. Однак, це не так, адже хвороба постійно "молодшає".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -сторінку медичної спільноти "Бережи себе".

Чому проблеми з серцем виникають у молодих людей

Усі звикли, що мати проблеми з серцево-судинною системою можуть або ті, в кого це спадкова історія, або ж люди 50+. Проте це міф, який може бути небезпечним.

Кардіолог Марія Павленко розповіла, що у всьому світі серцево-судинні захворювання стабільно займають перше місце за поширеністю. Також існує тенденція до їх "молодшання" з кожним роком, тобто все більш молодих людей мають захворювання серця та судин

Фактори, які на це впливають: незбалансоване харчування, любов до фастфудів, куріння звичайних та всіх видів електронних цигарок, тотальна гіподинамія та відсутність фізичних навантажень, надмірна вага.

Усе це надзвичайно негативно впливає на роботу серця та судин.

Також є неконтрольовані хронічні хвороби, як-от цукровий діабет.

Важливо пам'ятати, що основа для розвитку серцево-судинних захворювань закладається ще в дитячому та молодому дорослому віці. Тому важливо піклуватися про своє серце та судини, незважаючи на вік.

Як уникнути проблем з серцем

Лікар радить дотримуватись здорового способу життя наскільки це можливо. Йдеться про фізичну активність, якісний сон, відмова від куріння й алкоголю та збалансоване харчування.

Обовʼязково потрібно планувати візит до сімейного лікаря та проходити рекомендовані дослідження щороку.

Якщо призначили приймати ліки, то варто дотримуватись рекомендацій. Деякі препарати слід приймати довготривало, навіть коли здається, що у тебе нічого не турбує.

Під час електрокардіографії через датчики, встановлені на грудях, вловлюють електричні активності вашого серця. Отримані сигнали передаються на монітор у вигляді кривої.

Під час обстеження ніякого втручання в організм не відбувається і техніка просто "спостерігає" за його роботою. Метод безпечний настільки, що провести дослідження можна навіть вдома.

ЕКГ варто зробити, якщо ви курите, професійно займаєтеся спортом або аналізи показали високий рівень холестерину - все це фактори ризику. Якщо ж ви вже перенесли мікроінфаркт, страждаєте від хронічних головних болів, варикозу або тромбофлебіту, то варто записатися саме на УЗД серця.