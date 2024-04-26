Кардиолог рассказала, какие болезни часто возникают у молодых людей
Многие думают, что болезни сердца и сосудов чаще беспокоят людей постарше. Однако, это не так, ведь болезнь постоянно "молодеет".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу медицинского сообщества "Бережи себе".
Почему проблемы с сердцем возникают у молодых людей
Все привыкли, что иметь проблемы с сердечно-сосудистой системой могут либо те, у кого это наследственная история, либо люди 50+. Однако это миф, который может оказаться опасным.
Кардиолог Мария Павленко рассказала, что во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стабильно занимают первое место по распространенности. Также существует тенденция к их "молоданию" с каждым годом, то есть все более молодые люди имеют заболевания сердца и сосудов.
Факторы, которые влияют на это: несбалансированное питание, любовь к фастфудам, курение обычных и всех видов электронных сигарет, тотальная гиподинамия и отсутствие физических нагрузок, избыточный вес.
Все это очень негативно влияет на работу сердца и сосудов.
Также есть неконтролируемые хронические болезни, например сахарный диабет.
Важно помнить, что основа развития сердечно-сосудистых заболеваний закладывается еще в детском и молодом взрослом возрасте. Поэтому важно заботиться о своем сердце и сосудах, несмотря на возраст.
Как избежать проблем с сердцем
Врач советует соблюдать здоровый образ жизни насколько это возможно. Речь идет о физической активности, качественном сне, отказе от курения и алкоголя и сбалансированном питании.
Обязательно нужно планировать визит к семейному врачу и проходить рекомендуемые исследования каждый год.
Если назначили принимать лекарства, то следует придерживаться рекомендаций. Некоторые препараты следует принимать длительно, даже когда кажется, что у тебя ничего не беспокоит.
При электрокардиографии через датчики, установленные на груди, улавливают электрические активности вашего сердца. Полученные сигналы передаются на монитор в виде кривой.
При обследовании никакого вмешательства в организм не происходит и техника просто "наблюдает" за его работой. Метод безопасен настолько, что провести исследование можно даже дома.
ЭКГ следует сделать, если вы курите, профессионально занимаетесь спортом или анализы показали высокий уровень холестерина - все это факторы риска. Если же вы уже перенесли микроинфаркт, страдаете хроническими головными болями, варикозом или тромбофлебитом, то следует записаться именно на УЗИ сердца.
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