Кардиолог рассказала, какие болезни часто возникают у молодых людей

Многие думают, что болезни сердца и сосудов чаще беспокоят людей постарше. Однако, это не так, ведь болезнь постоянно "молодеет".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -страницу медицинского сообщества "Бережи себе".

Почему проблемы с сердцем возникают у молодых людей

Все привыкли, что иметь проблемы с сердечно-сосудистой системой могут либо те, у кого это наследственная история, либо люди 50+. Однако это миф, который может оказаться опасным.

Кардиолог Мария Павленко рассказала, что во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стабильно занимают первое место по распространенности. Также существует тенденция к их "молоданию" с каждым годом, то есть все более молодые люди имеют заболевания сердца и сосудов.

Факторы, которые влияют на это: несбалансированное питание, любовь к фастфудам, курение обычных и всех видов электронных сигарет, тотальная гиподинамия и отсутствие физических нагрузок, избыточный вес.

Все это очень негативно влияет на работу сердца и сосудов.

Также есть неконтролируемые хронические болезни, например сахарный диабет.

Важно помнить, что основа развития сердечно-сосудистых заболеваний закладывается еще в детском и молодом взрослом возрасте. Поэтому важно заботиться о своем сердце и сосудах, несмотря на возраст.

Как избежать проблем с сердцем

Врач советует соблюдать здоровый образ жизни насколько это возможно. Речь идет о физической активности, качественном сне, отказе от курения и алкоголя и сбалансированном питании.

Обязательно нужно планировать визит к семейному врачу и проходить рекомендуемые исследования каждый год.

Если назначили принимать лекарства, то следует придерживаться рекомендаций. Некоторые препараты следует принимать длительно, даже когда кажется, что у тебя ничего не беспокоит.

При электрокардиографии через датчики, установленные на груди, улавливают электрические активности вашего сердца. Полученные сигналы передаются на монитор в виде кривой.

При обследовании никакого вмешательства в организм не происходит и техника просто "наблюдает" за его работой. Метод безопасен настолько, что провести исследование можно даже дома.

ЭКГ следует сделать, если вы курите, профессионально занимаетесь спортом или анализы показали высокий уровень холестерина - все это факторы риска. Если же вы уже перенесли микроинфаркт, страдаете хроническими головными болями, варикозом или тромбофлебитом, то следует записаться именно на УЗИ сердца.