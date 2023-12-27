Кардіолог розповіла, чому "скаче" тиск та чим небезпечний цей стан

Різкі перепади тиску - зміни показників, які фіксуються чергуванням високого і низького тиску за короткий період. Такий стан є вкрай небезпечним для людини, класифікується важчим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кардіолога Наталії Іванюк.
"Стрибки" артеріального тиску більш небезпечні ніж просто стабільно підвищений тиск.
Навіть на фоні якісно підібраної антигіпертензивної терапії (препаратів для зниження тиску) та регулярного прийому препаратів можуть виникати стрибки.
Вони можуть бути повʼязані зі стресом, поганим харчуванням, водним дисбалансом, судинним спазмом, зміною кліматичних умов, надмірною фізичною активністю, вживанням кави, алкоголю, тютюну.
Різкі зміни АТ можуть негативно впливати на функціонування серця, мозку та інших органів. Зазвичай при нормальному тиску кровопостачання розподіляється рівномірно, сприяючи нормальній роботі органів.
Кардіолог каже, що підвищений тиск (гіпертонічний криз) створює зайве навантаження для судин і органів, тоді як при гіпотонії виникає кисневе голодування для органів і судин.
Тому важливо намагатись утримувати стабільно нормальний артеріальний тиск.
Щоб уникнути різких коливань артеріального тиску слід дотримуватися кількох основних принципів:
Також важливо регулярно перевірятися в лікаря, адже це стан, за яким потрібно спостерігати постійно.
Рівні нормального артеріального тиску:
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