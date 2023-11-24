Кардіолог розповіла, чи справді можна комусь "розбити серце"

Причини "розбитого серця"

У медицині дійсно існує синдром розбитого серця. Такий стан виникає гостро на фоні дуже емоційних подій і, за симптомами, схожий на серцевий напад.

Зокрема, в результаті такого захворювання порушується робота серця.

Кардіолог Марія Павленко розповіла, що у житті кожної людини трапляється досить багато емоційних подій. Це може бути як смерть близької людини, важке захворювання, велика сварка, так і позитивні ситуації, як-от великий виграш у лотерею.

Однак, на цьому фоні може розвиватися кардіоміопатія такоцубо. На це може повпливати не тільки емоційний, а й фізичний стрес, як-от аварія, серйозна операція тощо.

Також до тригерів відносять деякі медичні препарати, як-от сильні протиалергійні засоби, екстрені ліки проти нападів астми та навіть препарати від закладеності носа.

Лікар каже, що точна причина виникнення синдрому невідома. Проте вважається, що під час значної стресової події в організмі людини виділяється надвелика кількість стимулюючих гормонів, що й призводять до змін у роботі серця.

Такі зміни є доволі специфічними: верхівка серця розширяється, а інші частини дещо звужуються. Тоді серце набуває вигляду такоцубо - японського глечика для виловлювання восьминогів.

За такого стану серце не може повністю та належним чином виконувати свої функції.

Які існують групи ризику

Марія Павленко зазначила, що синдром частіше спостерігається у жінок віком понад 50 років. Також люди, які мають діагностовану депресію, підвищену тривожність та інші вразливі психічні стани мають більшу ймовірність розвинути кардіоміопатію за сприятливих зовнішніх умов.

До основних симптомів синдрому кардіолог віднесла:

біль у ділянці грудної клітки

задишка

зниження артеріального тиску

порушення ритму роботи серця

Ці прояви можуть бути дуже схожими на інфаркт міокарда. Щоб відрізнити ці два загрозливих стани, лікарі проводять ряд специфічних досліджень.

Кардіоміопатія такоцубо зазвичай ефективно лікується та минає за кілька тижнів без довгострокових наслідків для здоров’я людини.