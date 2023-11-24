Кардиолог рассказала, действительно ли можно кому-то "разбить сердце"

Причины "разбитого сердца"

В медицине действительно существует синдром разбитого сердца. Такое состояние возникает остро на фоне очень эмоциональных событий и, по симптомам, похоже на сердечный приступ.

В частности, в результате такого заболевания нарушается работа сердца.

Кардиолог Мария Павленко рассказала, что в жизни каждого человека встречается достаточно много эмоциональных событий. Это может быть как смерть близкого человека, тяжелое заболевание, большая ссора, так и положительные ситуации, например большой выигрыш в лотерею.

Однако на этом фоне может развиваться кардиомиопатия такоцубо. На это может повлиять не только эмоциональный, но и физический стресс, например авария, серьезная операция и т.д.

Также к триггерам относят некоторые медицинские препараты, такие как сильные противоаллергические средства, экстренные лекарства против приступов астмы и даже препараты от заложенности носа.

Врач говорит, что точная причина возникновения синдрома неизвестна. Однако считается, что во время значительного стрессового события в организме человека выделяется сверхбольшое количество стимулирующих гормонов, которые приводят к изменениям в работе сердца.

Такие изменения достаточно специфичны: верхушка сердца расширяется, а другие части несколько сужаются. Тогда сердце приобретает вид такоцубо - японского кувшина для вылавливания осьминогов.

При таком состоянии сердце не может полностью и правильно выполнять свои функции.

Какие существуют группы риска

Мария Павленко отметила, что синдром чаще наблюдается у женщин старше 50 лет. Также люди, имеющие диагностированную депрессию, повышенную тревожность и другие уязвимые психические состояния, имеют большую вероятность развить кардиомиопатию при благоприятных внешних условиях.

К основным симптомам синдрома кардиолог отнесла:

боль в области грудной клетки

одышка

снижение артериального давления

нарушение ритма работы сердца

Эти проявления могут быть очень похожи на инфаркт миокарда. Чтобы отличить эти два угрожающих состояния, врачи проводят ряд специфических исследований.

Кардиомиопатия такоцубо обычно эффективно лечится и проходит через несколько недель без долгосрочных последствий для здоровья человека.