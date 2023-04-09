Кардіолог поділилась 5 способами зниження тиску без медикаментів. Збережіть собі їх

Підвищений тиск проблема багатьох українців. Саме високі його показники стають причиною інсультів. Гіпертонія вимагає ретельного лікування і постійного контролю тиску. Втім є способи, які допомагають знизити його без препаратів.
Про те, як знизити тиск без ліків, розповіла кардіолог Дар’я Корчагіна на своїй сторінці в Instagram.
Зменшення ваги у хворих на ожиріння має значний антигіпертензивний ефект. Зменшення маси тіла на 1 кг супроводжується зниженням показників систолічного тиску (верхнього) на 1,5- 3 мм рт. ст., діастолічного (нижнього) - на 1-2 мм рт. ст.
Відмова від цієї шкідливої звички допомагає знизити показники верхнього тиску на 2- 3 мм рт. ст., нижнього - на 1-2 мм рт. ст.
Регулярна фізична активність сприяє зменшенню тиску. Для досягнення цього ефекту необхідне помірне аеробне навантаження. Як правило, достатньо швидкої ходьби протягом 30-45 хвилин щодня або хоча б 5 разів на тиждень. Так верхній показник знизиться на 3-5 мм рт. ст. та нижній - на 2-3 мм рт. ст.
При цьому будьте обачні, оскільки ізометричні навантаження, такі як підйом ваги, сприяють підвищенню тиску, від них варто відмовитись.
Дотримання дієти із обмеження кількості солі сприяє зниженню тиску. Зменшення натрію в дієті до 5,0 г кухонної солі (стільки солі міститься у 1/2 чайної ложки) знижує верхній тиск на 4-6 мм рт. ст. та нижній - на 2-3 мм рт. ст.
Зниження тиску внаслідок зменшення вживання солі більш суттєве у людей похилого віку.
У раціоні має бути достатня кількість калію і магнію. Щоденно вживайте фрукти та овочі до 400-500 г та кальцію (молочні продукти).
Рекомендується вживати рибу тричі на тиждень. Зменшувати в раціоні кількість жирів, особливо тваринного походження, та обмежувати продукти, багаті на холестерин.
Менше вживати цукру (60 г/добу) і продуктів, що його містять. Так зменшиться верхній тиск на 3-4 мм рт. ст. та нижній - на 2-3 мм рт. ст.
"Тобто, якщо порахувати, то немедикаментозно знизити тиск можливо щонайменше: на 13.5- 21 мм рт. ст. показники верхнього тиску, на 8-13 мм рт. ст. - нижнього. Проте пам‘ятайте, що немедикаментозна терапія не виключає препаратів, які призначив вам лікар, не проводьте самостійно корекцію лікування", - наголошує Корчагіна.
Раніше ми розповідали про те, які негативні наслідки для здоров'я можуть завдати деякі вітаміни.
Читайте також про те, які 10 продуктів вбивають здоров'я.