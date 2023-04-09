Кардиолог поделилась 5 способами понижения давления без медикаментов. Сохраните себе их

Повышенное давление - проблема многих украинцев. Именно его высокие показатели становятся причиной инсультов. Гипертония требует тщательного лечения и постоянного контроля давления. Впрочем, есть способы, которые помогают снизить его без препаратов.
О том, как снизить давление без лекарств, рассказала кардиолог Дарья Корчагина на своей странице в Instagram.
Уменьшение веса у больных ожирением оказывает значительный антигипертензивный эффект. Уменьшение массы тела на 1 кг сопровождается снижением показателей систолического давления (верхнего) на 1,5-3 мм рт. ст., диастолического (нижнего) - на 1-2 мм рт. ст.
Отказ от этой вредной привычки помогает снизить показатели верхнего давления на 2-3 мм рт. ст., нижнего - на 1-2 мм рт. ст.
Регулярная физическая активность способствует уменьшению давления. Для достижения этого эффекта необходима умеренная аэробная нагрузка. Как правило, достаточно быстрой ходьбы в течение 30-45 минут каждый день или хотя бы 5 раз в неделю. Так, верхний показатель снизится на 3-5 мм рт. ст. и нижнее - на 2-3 мм рт. ст.
При этом будьте осмотрительны, поскольку изометрические нагрузки, такие как подъем веса, способствуют повышению давления, от них следует отказаться.
Соблюдение диеты по ограничению количества соли способствует снижению давления. Уменьшение натрия в диете до 5,0 г поваренной соли (столько соли содержится в 1/2 чайной ложки) снижает верхнее давление на 4-6 мм рт. ст. и нижнее - на 2-3 мм рт. ст.
Снижение давления вследствие уменьшения употребления соли более существенно у людей пожилого возраста.
В рационе должно быть достаточное количество калия и магния. Ежедневно употребляйте фрукты и овощи до 400-500 г и кальция (молочные продукты).
Рекомендуется употреблять рыбу три раза в неделю. Уменьшать в рационе количество жиров, особенно животного происхождения, и ограничивать продукты, богатые холестерином.
Меньше употреблять сахара (60 г/сутки) и содержащих его продуктов. Так снизится верхнее давление на 3-4 мм рт. ст. и нижнее - на 2-3 мм рт. ст.
"То есть, если посчитать, то немедикаментозно снизить давление возможно по меньшей мере: на 13.5- 21 мм рт. ст. показатели верхнего давления, на 8-13 мм рт. ст. - нижнего. Однако помните, что немедикаментозная терапия не исключает препаратов, которые назначил вам врач, не корректируйте самостоятельно лечение", - отмечает Корчагина.
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