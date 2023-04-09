Кардиолог поделилась 5 способами понижения давления без медикаментов. Сохраните себе их

Повышенное давление - проблема многих украинцев. Именно его высокие показатели становятся причиной инсультов. Гипертония требует тщательного лечения и постоянного контроля давления. Впрочем, есть способы, которые помогают снизить его без препаратов.

О том, как снизить давление без лекарств, рассказала кардиолог Дарья Корчагина на своей странице в Instagram .

Уменьшение веса

Уменьшение веса у больных ожирением оказывает значительный антигипертензивный эффект. Уменьшение массы тела на 1 кг сопровождается снижением показателей систолического давления (верхнего) на 1,5-3 мм рт. ст., диастолического (нижнего) - на 1-2 мм рт. ст.

Отказ от курения

Отказ от этой вредной привычки помогает снизить показатели верхнего давления на 2-3 мм рт. ст., нижнего - на 1-2 мм рт. ст.

Физическая активность

Регулярная физическая активность способствует уменьшению давления. Для достижения этого эффекта необходима умеренная аэробная нагрузка. Как правило, достаточно быстрой ходьбы в течение 30-45 минут каждый день или хотя бы 5 раз в неделю. Так, верхний показатель снизится на 3-5 мм рт. ст. и нижнее - на 2-3 мм рт. ст.

При этом будьте осмотрительны, поскольку изометрические нагрузки, такие как подъем веса, способствуют повышению давления, от них следует отказаться.

Ограничение употребления соли

Соблюдение диеты по ограничению количества соли способствует снижению давления. Уменьшение натрия в диете до 5,0 г поваренной соли (столько соли содержится в 1/2 чайной ложки) снижает верхнее давление на 4-6 мм рт. ст. и нижнее - на 2-3 мм рт. ст.

Снижение давления вследствие уменьшения употребления соли более существенно у людей пожилого возраста.

Богатая калием и магнием еда

В рационе должно быть достаточное количество калия и магния. Ежедневно употребляйте фрукты и овощи до 400-500 г и кальция (молочные продукты).

Рекомендуется употреблять рыбу три раза в неделю. Уменьшать в рационе количество жиров, особенно животного происхождения, и ограничивать продукты, богатые холестерином.

Меньше употреблять сахара (60 г/сутки) и содержащих его продуктов. Так снизится верхнее давление на 3-4 мм рт. ст. и нижнее - на 2-3 мм рт. ст.

"То есть, если посчитать, то немедикаментозно снизить давление возможно по меньшей мере: на 13.5- 21 мм рт. ст. показатели верхнего давления, на 8-13 мм рт. ст. - нижнего. Однако помните, что немедикаментозная терапия не исключает препаратов, которые назначил вам врач, не корректируйте самостоятельно лечение", - отмечает Корчагина.