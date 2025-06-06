Кардіолог назвав найкорисніший для серця сніданок: ви його їсте?

Що їсти на сніданок

Кардіолог Ендрю Фрімен розповів, що багато людей вранці відчувають неймовірний тиск часу і зазвичай тягнуться до зручних продуктів, таких як оброблені пластівці для сніданку та батончики, які містять стільки ж цукру, скільки й деякі солодощі.

Але легко вибрати сніданок, який забезпечить енергію, поживність і ситість за один здоровий прийом їжі.

"Мій улюблений варіант - це вівсянка", - каже Фрімен.

Він готує вівсянку вдома або замовляє під час подорожей та часто стикається з обмеженим вибором корисних для серця продуктів в аеропорту.

Чим корисна вівсянка

За словами дієтолога Наталі Ріццо, овес має багато переваг для здоров'я. Він забезпечує організм вуглеводами, білками, жирами, клітковиною, вітамінами, мінералами та рослинними сполуками.

Він також містить бета-глюкан - тип клітковини, яка, як було доведено, знижує рівень холестерину.

Ця розчинна клітковина надсилає сигнали до печінки, щоб вона витягувала з крові ЛПНЩ (поганий) холестерин, зв’язувалася з ним і виводила його з калом разом із клітковиною.

Бета-глюканова клітковина у вівсі впливає на гормони, які контролюють голод і апетит, тому це може допомогти в контролі ваги.

Як приготувати

Уникайте купівлі ароматизованої вівсянки, яка може містити багато доданого цукру, і обирайте звичайну.

Фрімен рекомендує з'їсти зранку чашку вівсянки, приготовленої на воді, а не на молоці чи вершковому маслі, які додають більше калорій та насичених жирів.

Далі, наситите вівсянку свіжими фруктами або ягодами.

Дослідження показують, що дієта, багата на антиоксиданти, може знизити ризик захворювань, пов’язаних з оксидативним стресом, таких як хвороби серця.

Додайте ще більше корисних для серця інгредієнтів, таких як мелене насіння льону або кілька волоських горіхів, які є хорошими джерелами омега-3 жирних кислот.

Кардіолог пропонує відмовитися від швидкорозчинної вівсянки, яка є найбільш обробленою та використовувати замість неї вівсяні пластівці.