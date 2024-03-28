Кардіолог назвала звичку, яка допоможе покращити життя

Скільки часу гуляти вдень

За словами лікаря, простий спосіб синхронізації півкуль - це ходьба з активними рухами рук у темпі 6-7 км/год. Він нагадує темп, коли ви кудись спізнюєтеся і квапливо йдете.

Зокрема, це чудова боротьба зі стресом. 20-30 хв ходьби знижує рівень кортизолу - гормону стресу і покращує роботу мозку.

До того ж нові маршрути можуть покращити пам’ять, увагу та мислення. Варто освоювати нові траєкторії для тренування мозку.

Регулярна ходьба стабілізує рівні артеріального тиску, пульсу, холестерину та ваги.

Також введіть ходьбу у звичку, як новий спосіб відпочинку. Виходьте на усвідомлену прогулянку протягом обідньої перерви. Робіть глибокі вдихи, відчуйте опору під ногами і занурюйтесь у момент спокою хоча б на 20 хвилин.

Чому зміни потрібні на все життя

Кардіолог зазначила, що це зміни, які потрібні не на 1 день, а на життя. І тоді результат не змусить себе чекати.

"Користуйтеся прекрасною весняною погодою, споживайте вітамін D та насолоджуйтеся свіжим повітрям", - йдеться у повідомленні.

Міцний сон - ходьба забезпечує здоровий сон. Якщо ви страждаєте безсонням - вечірня прогулянка саме те, що вам абсолютно необхідно.

Прогулянки сприяють хорошому настрою - ідеальний спосіб розслабитися. Річ у тому, що неспішна ходьба - відмінний спосіб очистити голову від поганих думок.

Причому позитивний вплив надає не стільки сама ходьба, а споглядання того, що відбувається навколо нас.