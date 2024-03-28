Кардиолог назвала привычку, которая поможет улучшить жизнь

Сколько времени гулять днем

По словам врача, простой способ синхронизации полушарий - это ходьба с активными движениями рук в темпе 6-7 км/ч. Он напоминает темп, когда вы куда-то опаздываете и торопливо идете.

В частности, это отличная борьба со стрессом. 20-30 мин ходьбы снижает уровень кортизола - гормона стресса и улучшает работу мозга.

К тому же, новые маршруты могут улучшить память, внимание и мышление. Следует осваивать новые траектории для тренировки мозга.

Регулярная ходьба стабилизирует уровни артериального давления, пульса, холестерина и веса.

Также введите ходьбу в привычку как новый способ отдыха. Выходите на осознанную прогулку в течение обеденного перерыва. Делайте глубокие вдохи, ощутите опору под ногами и погружайтесь в момент покоя хотя бы на 20 минут.

Почему изменения нужны на всю жизнь

Кардиолог отметила, что это изменения, которые требуются не на 1 день, а на жизнь. И тогда результат не заставит себя ждать.

"Пользуйтесь прекрасной весенней погодой, употребляйте витамин D и наслаждайтесь свежим воздухом", - говорится в сообщении.

Крепкий сон - ходьба обеспечивает здоровый сон. Если вы страдаете бессонницей - вечерняя прогулка именно то, что вам совершенно необходимо.

Прогулки способствуют хорошему настроению - идеальный способ расслабиться. Дело в том, что неспешная ходьба - отличный способ очистить голову от плохих мыслей.

Причем положительное влияние оказывает не столько сама ходьба, а созерцание происходящего вокруг нас.