Кардіолог назвала стан, який виникає після свят та вказує на проблеми з серцем

Чому виникають набряки

За словами кардіолога Наталії Іванюк, новорічні свята - це такий чарівний час коли усі живуть максимально нездорово. У цей період люди фізично не активні, п'ють багато алкоголю та їдять максимально нездорову їжу, яка дуже солона.

Все це може призводити до набряків.

"Критичного нічого немає, якщо ці набряки лише пов'язані з порушенням вашого режиму", - додала медик.

Інша справа, коли є інші серцеві стани, які також характеризуються набряками.

Дієтолог Наталія Самойленко розповіла, якщо людина багато стоїть або знаходиться в одному і тому ж положенні багато часу, наприклад тривала подорож сидячи, то це також може призводити до набряків.

Вирішення цієї проблеми - фізична активність, навіть невеличка руханка допоможе позбутися від цієї симптоматики.

Крім того, якщо людина п'є мало води на день, то тіло починає економити і розвиваються набряки, яких легко позбутися, якщо вживати достатню кількість рідини.

Ознаки серцевих набряків

Локалізація

Серцеві набряки часто з’являються на стопах, гомілках і щиколотках. Можуть посилюватися ввечері, особливо якщо сиділи чи стояли тривалий час.

Щільність

При натисканні залишається ямка, яка зникає не одразу.

Супутні симптоми

Може з'явитись задишка навіть при невеликому фізичному навантаженні, відчуття слабкості чи втоми.

До того ж можуть посиніти пальці чи губи.

Довготривалість

Якщо набряки тримаються більше ніж 1-2 дні після свят, це привід звернути на це увагу.

Потрібно швидко звернутися до лікаря, якщо:

набряки супроводжуються болем у грудях

відчуваєте важкість дихання навіть у спокої

помітили значне збільшення ваги за короткий час

Як допомогти організму самостійно

Кардіолог радить при такій проблемі зменшити споживання солі та алкоголю. Також необхідно пити більше води, щоб вивести надлишок солі.

Підніміть ноги вище рівня серця для зменшення набряків та поверніться до фізичної активності.