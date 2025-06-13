Кардіолог назвала сіль, яка найбільше шкодить здоров'ю
Крупна сіль - популярний інгредієнт на кухні. Однак, незважаючи на природне походження, великі кристали солі можуть приховувати небезпеку для здоров’я та призводити до переїдання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Чим шкідлива сіль
Сіль присутня в раціоні усіх, але вона може призвести до потенційних проблем зі здоров'ям, таких як високий кров'яний тиск, якщо ви споживаєте занадто багато натрію.
Хліб і булочки, ковбасні вироби, в'ялене м'ясо, піца, буріто, тако, суп, сендвічі складаються з високого вмісту натрію.
Організму потрібна невелика кількість натрію для належного функціонування, але не перевищувати рекомендовану денну норму - 5 г на день. Це близько однієї чайної ложки.
Чому варто уникати крупної солі
Вся сіль хімічно схожа, головна відмінність полягає в розмірі зерен.
Кардіолог Сьюзен Ченг розповіла, що людям подобається хрускіт крупної солі, тому вони можуть ненавмисно з'їсти її забагато. Наприклад, морська, кам’яна або гімалайська, яка йде у великих кристалах.
Причини, чому крупна сіль може сприяти переїданню норми солі:
- нерівномірне розподілення у страві - великі кристали солі розподіляються менш рівномірно, ніж дрібна сіль. Часто здається, що страві бракує солі, і людина додає ще, щоб компенсувати, не усвідомлюючи, що вже перевищила норму
- повільніше розчиняється - крупна сіль повільніше розчиняється у їжі або в роті, тому її смак не одразу відчувається. Це може призвести до надмірного додавання ще під час готування або їжі
- об’єм проти ваги - у ложці крупної солі менше кристалів, ніж у ложці дрібної, але вага може бути така сама або навіть більша
Як зменшити кількість солі в раціоні
Контролюй покупку продуктів
Обирайте продукти з написами "низький вміст натрію" або "без доданої солі". Уникайте оброблених продуктів, таких як ковбаси, готові соуси, снеки, консерви - вони містять багато "прихованої" солі.
Купуйте свіжі продукти: овочі, фрукти, м’ясо, рибу - вони не містять доданої солі.
Готуйте вдома
Не соліть "на автоматі". Спробуйте страву перед тим, як додати сіль. Зменшуйте кількість солі поступово. Смакові рецептори звикають - за 2–3 тижні зменшення солі стає майже непомітним.
Використовуй спеції та трави: базилік, орегано, часник, лимонний сік, імбир, перець, куркума - вони надають смаку без солі.
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