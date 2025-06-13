Кардиолог назвала соль, которая больше всего вредит здоровью

Крупная соль - популярный ингредиент на кухне. Однако, несмотря на природное происхождение, крупные кристаллы соли могут скрывать опасность для здоровья и приводить к перееданию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today .

Чем вредна соль

Соль присутствует в рационе всех, но она может привести к потенциальным проблемам со здоровьем, таким как высокое кровяное давление, если вы потребляете слишком много натрия.

Хлеб и булочки, колбасные изделия, вяленое мясо, пицца, буррито, тако, суп, сэндвичи состоят из высокого содержания натрия.

Организму требуется небольшое количество натрия для надлежащего функционирования, но не превышать рекомендуемую дневную норму - 5 г в день. Это около одной чайной ложки.

Почему стоит избегать крупной соли

Вся соль химически похожа, главное отличие заключается в размере зерен.

Кардиолог Сьюзен Ченг рассказала, что людям нравится хруст крупной соли, поэтому они могут нечаянно съесть ее слишком много. Например, морская, каменная или гималайская, которая идет в крупных кристаллах.

Причины, почему крупная соль может способствовать перееданию нормы соли:

неравномерное распределение в блюде - крупные кристаллы соли распределяются менее равномерно, чем мелкая соль. Часто кажется, что блюду не хватает соли, и человек добавляет еще, чтобы компенсировать, не осознавая, что уже превысил норму

- крупные кристаллы соли распределяются менее равномерно, чем мелкая соль. Часто кажется, что блюду не хватает соли, и человек добавляет еще, чтобы компенсировать, не осознавая, что уже превысил норму медленнее растворяется - крупная соль медленнее растворяется в пище или во рту, поэтому ее вкус не сразу ощущается. Это может привести к чрезмерному добавлению еще во время готовки или еды

- крупная соль медленнее растворяется в пище или во рту, поэтому ее вкус не сразу ощущается. Это может привести к чрезмерному добавлению еще во время готовки или еды объем против веса - в ложке крупной соли меньше кристаллов, чем в ложке мелкой, но вес может быть такой же или даже больше

Как уменьшить количество соли в рационе

Контролируй покупку продуктов

Выбирайте продукты с надписями "низкое содержание натрия" или "без добавленной соли". Избегайте обработанных продуктов, таких как колбасы, готовые соусы, снеки, консервы - они содержат много "скрытой" соли.

Покупайте свежие продукты: овощи, фрукты, мясо, рыбу - они не содержат добавленной соли.

Готовьте дома

Не солите "на автомате". Попробуйте блюдо перед тем, как добавить соль. Уменьшайте количество соли постепенно. Вкусовые рецепторы привыкают - за 2-3 недели уменьшение соли становится почти незаметным.

Используй специи и травы: базилик, орегано, чеснок, лимонный сок, имбирь, перец, куркума - они придают вкус без соли.