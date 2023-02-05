Кардіолог назвала "популярні" вітаміни, які можуть нашкодити серцю

Вітаміни С, Е, і група B

За словами медика, невеликі дослідження підтверджували зменшення ризиків серцево-судинних захворювань при прийомі вітаміну С та Е. Проте за малими дослідженнями послідувало велике (і не одне), яке спростувало інформацію.

В результаті користь вітаміну С та Е в якості засобів для профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ) була спростована. Туди ж потрапили й В6, В12, фолієва кислота (В9).

Але це ще не все. З'явилося припущення, що прийом вітаміну С та Е може навіть дещо підвищувати ризик серцевої недостатності та геморагічних інсультів.

Вітамін D + кальцій

Щодо прийому вітаміну D в комбінації з кальцієм у пацієнтів старшого віку ще "цікавіше". Виявляється, що на тлі наявних вікових змін аортального клапана вони сприяють прогресуванню вади та збільшують смертність.

Не приймайте вітаміни без призначення

Наталя Федів наголошує, що за рекомендацією американської асоціації кардіологів не варто приймати вітаміни в якості профілактики серцево-судинних захворювань.

Як підтримувати здоров'я ССЗ

Рекомендації дуже прості: контролюйте такі фактори ризику, як куріння, надвага, діабет, підвищений рівень холестерину. І це зробить однозначно більший вклад здоров’я вашого серця,

А повноцінне харчування - найкращий спосіб отримати в достатній кількості необхідні для здоров’я вітаміни та елементи.