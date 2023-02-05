Кардиолог назвала "популярные" витамины, которые могут навредить сердцу

Витамины С, Е и группа B

По словам медика, небольшие исследования подтверждали уменьшение рисков сердечно-сосудистых заболеваний при приеме витамина С и Е. Однако за малыми исследованиями последовало большое (и не одно), которое опровергло информацию.

В результате польза витамина С и Е в качестве средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) была опровергнута. Туда же попали и В6, В12, фолиевая кислота (В9).

Но это еще не все. Появилось предположение, что прием витамина С и Е может даже несколько повышать риск сердечной недостаточности и геморрагических инсультов.

Витамин D+ кальций

Относительно приема витамина D в комбинации с кальцием у пациентов постарше еще "интереснее". Оказывается, что на фоне имеющихся возрастных изменений аортального клапана, они способствуют прогрессированию порока и увеличивают смертность.

Не принимайте витамины без назначения

Наталья Федив отмечает, что по рекомендации американской ассоциации кардиологов не следует принимать витамины в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как поддерживать здоровье ССЗ

Рекомендации очень просты: контролируйте такие факторы риска, как курение, сверхвес, диабет, повышенный уровень холестерина. И это сделает однозначно больший вклад здоровья вашего сердца,

А полноценное питание – лучший способ получить в достаточном количестве необходимые для здоровья витамины и элементы.