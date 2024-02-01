Кардіолог назвала обстеження, яке потрібно періодично проходити: допоможе виявити інфаркт

УЗД серця вважається найінформативніший метод діагностики серця. Такий спосіб дозволяє з'ясувати наявність функціональних та органічних уражень серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
За допомогою УЗД серця можна зʼясувати стан клапанного апарату.
УЗД покаже наявність інфаркт міокарда, патологічне збільшення камер серцевого м’яза, потовщення стінок серця (частенько трапляється у спортсменів), вроджені та набуті вади серця тощо.
Саме завдяки цьому обстеженню лікар отримує основні параметри вашого серця, при необхідності визначає план лікування та встановлює кінцевий діагноз.
Кардіолог зазначила, що чоловікам старше 40 років і жінкам старше 45 років потрібно проходити кожні 2-3 роки, за умови відсутності проблем зі здоров’ям.
Зокрема, при наявності серцево-судинних захворювань, але без загострень - 1 раз на рік.
Зробити УЗД потрібно, якщо спостерігається:
Протипоказання до обстеження:
Якщо ви вирішили зробити УЗД серця, то ви повинні знати, що:
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