Кардиолог назвала обследование, которое нужно периодически проходить: поможет обнаружить инфаркт

УЗИ сердца считается наиболее информативным методом диагностики сердца. Такой способ позволяет определить наличие функциональных и органических поражений сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
С помощью УЗИ сердца можно определить состояние клапанного аппарата.
УЗИ покажет наличие инфаркта миокарда, патологическое увеличение камер сердечной мышцы, утолщение стенок сердца (часто встречается у спортсменов), врожденные и приобретенные пороки сердца и т.д.
Именно благодаря этому обследованию врач получает основные параметры вашего сердца, при необходимости определяет план лечения и устанавливает конечный диагноз.
Кардиолог отметила, что мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 45 лет нужно проходить каждые 2-3 года, при отсутствии проблем со здоровьем.
В частности, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, но без обострений - 1 раз в год.
Сделать УЗИ нужно, если наблюдается:
Противопоказания к обследованию:
Если вы решили сделать УЗИ сердца, то вы должны знать, что:
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