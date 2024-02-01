Кардиолог назвала обследование, которое нужно периодически проходить: поможет обнаружить инфаркт

Почему этот метод важен

С помощью УЗИ сердца можно определить состояние клапанного аппарата.

УЗИ покажет наличие инфаркта миокарда, патологическое увеличение камер сердечной мышцы, утолщение стенок сердца (часто встречается у спортсменов), врожденные и приобретенные пороки сердца и т.д.

Именно благодаря этому обследованию врач получает основные параметры вашего сердца, при необходимости определяет план лечения и устанавливает конечный диагноз.

Как часто нужно проходить обследование

Кардиолог отметила, что мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 45 лет нужно проходить каждые 2-3 года, при отсутствии проблем со здоровьем.

В частности, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, но без обострений - 1 раз в год.

Когда нужно делать

Сделать УЗИ нужно, если наблюдается:

сильное сердцебиение, изменение сердечного ритма

одышка, грудные боли, постоянный кашель

скачки давления в сторону повышения, потери сознания

отек конечностей, посинение кожных покровов

беспричинное повышение температуры тела, при усиленной одышке, сердцебиение

Противопоказания к обследованию:

большой размер женской груди

бронхиальная астма

деформация грудины

Если вы решили сделать УЗИ сердца, то вы должны знать, что: