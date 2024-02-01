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Кардиолог назвала обследование, которое нужно периодически проходить: поможет обнаружить инфаркт

Как часто нужно делать УЗИ сердца (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

УЗИ сердца считается наиболее информативным методом диагностики сердца. Такой способ позволяет определить наличие функциональных и органических поражений сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Почему этот метод важен

С помощью УЗИ сердца можно определить состояние клапанного аппарата.

УЗИ покажет наличие инфаркта миокарда, патологическое увеличение камер сердечной мышцы, утолщение стенок сердца (часто встречается у спортсменов), врожденные и приобретенные пороки сердца и т.д.

Именно благодаря этому обследованию врач получает основные параметры вашего сердца, при необходимости определяет план лечения и устанавливает конечный диагноз.

Как часто нужно проходить обследование

Кардиолог отметила, что мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 45 лет нужно проходить каждые 2-3 года, при отсутствии проблем со здоровьем.

В частности, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, но без обострений - 1 раз в год.

Когда нужно делать

Сделать УЗИ нужно, если наблюдается:

  • сильное сердцебиение, изменение сердечного ритма
  • одышка, грудные боли, постоянный кашель
  • скачки давления в сторону повышения, потери сознания
  • отек конечностей, посинение кожных покровов
  • беспричинное повышение температуры тела, при усиленной одышке, сердцебиение

Противопоказания к обследованию:

  • большой размер женской груди
  • бронхиальная астма
  • деформация грудины

Если вы решили сделать УЗИ сердца, то вы должны знать, что:

  • накануне нельзя уставать, нервничать
  • пить алкоголь, кофе, антидепрессанты
  • нужно нормализовать артериальное давление, если оно подскочило
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