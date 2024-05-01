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Кардіолог назвала небезпечний стан, який виникає від вживання кави та алкоголю

Кардіолог розповіла, чому виникає аритмія (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Аритмія є поширеним серцево-судинним захворюванням. І багато хто не знає, наскільки вона небезпечна та чому виникає.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Що відомо про аритмію

За словами лікаря, аритмій багато і одним з різновидів є екстрасистоли.

Це додаткові скорочення серця, які відбуваються поза звичайним серцебиттям. Вони можуть бути викликані різними чинниками, включаючи стрес, втому, вживання кофеїну або алкоголю, ну і звісно різні захворювання серця.

Кардіолог зазначила, що у всіх людей трапляються екстрасистоли щодня.

"Ми не роботи і серце наше - дуже чутливий орган", - йдеться у повідомленні.

У більшості випадків екстрасистоли не становлять загрози для здоров’я і можуть проявлятися як незначні перебої в роботі серця.

Проте, в деяких випадках вони вказують на серйозні проблеми з серцем і вимагають ретельного обстеження (УЗД серця, холтерівське моніторування ЕКГ, лабораторна діагностика, консультація кардіолога та інтервенційного кардіохірурга).

Чи небезпечна

Небезпека екстрасистол виникає тоді, коли вони стають частими, тривалими або супроводжуються іншими симптомами, такими як запаморочення, набряки ніг, болі в грудях, часто ще приєднується відчуття страху, тривожності.

Якщо в результаті хотлера виявлено понад 10% екстрасистол від всіх скорочень серця на записі, життєво загрозливі блокади серця, паузи в роботі серця - 2,5 секунд.

Важливо знати, що у таких випадках вони можуть бути ознакою патологій серцево-судинної системи (ішемічна хвороба, серцева недостатність, вади серця) і вимагають негайного обстеження та лікування.

Тому, якщо у вас з’являються часті або незвичайні відчуття в серці, потрібно звернутися до кардіолога. Вчасно виявлені проблеми завжди будуть успішно вирішені.

 

Раніше ми повідомляли, які хвороби часто виникають у молодих людей.

Також кардіолог називала каву, яка не шкодить серцю.

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