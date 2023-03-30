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Кардиолог назвала фрукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22%

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Четверг 30 марта 2023 21:28
Кардиолог назвала фрукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22% Какой фрукт поможет сердцу (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Правильное питание помогает нам быть здоровее, и, соответственно - счастливее. Медики часто отмечают, что стоит есть больше фруктов и овощей, а некоторые из них могут принести значительную пользу сердечно-сосудистой системе.

О том, какой фрукт может помочь сердцу и сосудам, в Instagram рассказала кардиолог Наталья Федив.

В чем секрет успеха этого фрукта

Олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, помогает снизить уровень так называемого вредного холестерина.

Фрукт - это источник полезных мононенасыщенных жиров, витаминов С, Е, богатый фолиевой кислотой, K и Mg.

Интересно, что всего 1 авокадо обеспечивает до 20% ежедневной потребности в клетчатке.

Сколько авокадо нужно употреблять в день

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Американской ассоциации сердца, в котором приняло участие более 110 тысяч участников, оказалось, что употребление двух порций авокадо в неделю способствовало снижению сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%.

1 порция авокадо - это 1/2 фрукта, или же 80 граммов мякоти.

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Ингредиенты:

  • 1 спелое авокадо
  • 1 средний красный лук
  • 1 перец чили
  • 1 зубчик чеснока
  • сок 1/2 лимона (или лайма)
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • несколько веточек кинзы
  • мексиканские тортильи (или лаваш для подачи)

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