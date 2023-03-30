Чому погіршується здоров'я на погоду? Комаровський розкрив правду про "діагноз" метеозалежність
Метеозалежність - науково недоведене явище і офіційно невизнана хвороба. Проте багато людей скаржаться на погіршення стану здоров'я під час перепадів погоди, і зміною атмосферного тиску. Але чи дійсно існує така закономірність?
Інформацією про це відомий лікар поділився у своєму Instagram.
Що думає Комаровський про метеозалежність
За словами медика, в обговоренні теми метеозалежності, тобто впливу погоди на наше самопочуття, дуже мало логіки і здорового смислу.
"Купа народу говорить про те, як у них болять ноги, коли міняється атмосферний тиск: "Ах, як ломлять мої коліна перед грозою", - іронізує лікар.
Комаровський наголошує, що перед грозою атмосферний тиск падає приблизно на 5 мм ртутного стовпчика. Але підйом на ліфті на висоту 10 метрів (3-4 поверх) - це вже зниження АТ на 1 мм рт. ст.
Тоді що має статися з організмом при швидкому підйомі за допомогою на 16-й поверх (40-50 метрів)?
"Коли ви виходите з ліфта на 16-му поверсі, у вас просто мають розколюватися коліна. Вам має бути так погано, а цього всього не відбувається", - говорить Комаровський.
Лікар порадив робити правильні висновки і не списувати все на погоду. Тому що коліна насправді болять від чогось іншого. Як і всі інші органи, коли ми думаємо, що вони ниють чи болять на погоду.
"Перепади атмосферного тиску тут ні при чому. А от діагноз правильно поставити не завадило би", - підсумував лікар.
Що таке метеозалежність?
Метеозалежність (метеочутливість, метеопатія) - симптомокомплекс, виражений у хворобливій реакції організму людини на зміни погоди та навколишнього середовища, обумовленої наявними в організмі захворюваннями, що викликають порушенням. Виявляється нібито у вигляді головного болю, мігрені, нудоти, слабкості та інших хворобливих відчуттів.
Однак метеозалежність офіційно не визнана медичною спільнотою як хвороба і не включена до списку Міжнародної класифікації хвороб, прийнятої Всесвітньою організацією охорони здоров'я, проте частина лікарів визнає можливий вплив погоди на самопочуття людини.
Раніше доктор Комаровський також розповів, як треба спати дитині, щоб це не було загрозою.
Також дізнайтеся, який популярний метод лікування застуди насправді недієвий.