Кардиолог назвала единственный витамин, который нужно принимать при простуде

Витамин D - это единственный витамин, который стоит принимать при простуде и коронавирусе.
Об этом сообщила кардиолог с 20-летним стажем Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
"Этот витамин влияет на обмен кальция, на состояние костей, оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила специалист.
Кардиолог объяснила, что витамин нужно принимать в дозе 5000 международных единиц до окончательного выздоровления.
"Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями", - резюмировала медик.
Этот витамин способствует мышечному тонусу,
повышает иммунитет,
необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови;
помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы; участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения;
препятствует росту раковых и клеток.
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