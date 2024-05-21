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Кардіолог назвала 5 випадків, коли категорично не можна вимірювати тиск

Коли не можна вимірювати артеріальний тиск (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для проведення будь-якої процедури та вимірювань є свої правила. Це ж стосується вимірювання рівня артеріального тиску тонометром, є ряд певних застережень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Вікторії Кутової.

Не вимірюйте після спорту

Лікар не радить вимірювати тиск після фізичного навантаження або споживання стимулюючих речовин. Все тому, що прийом стимулюючих речовин, таких як кава, чай або нікотин, можуть тимчасово підвищити артеріальний тиск.

Краще виміряти тиск після відпочинку протягом кількох хвилин.

Уникайте неперевірених приладів

Не вимірюйте тиск не перевіреними приладами. Прилади для вимірювання тиску повинні бути перевірені та калібровані перед використанням.

Використання неперевірених або пошкоджених приладів може призвести до неточних результатів

Рани на шкірі

Не вимірюйте тиск на шкірі, яка пошкоджена або інфікована. Якщо на шкірі є виразки або рани, то вимірювання тиску в цих областях може бути незручним або неправильним.

Краще вибрати здорову ділянку шкіри для вимірювання.

Неправильний розмір манжета

До того ж не варто вимірювати тиск манжетою неправильного розміру. Важливо знати, що розмір манжети для вимірювання тиску повинен відповідати обхвату верхньої частини плеча. Інколи навіть конусоподібний.

Використання неправильного розміру манжети може призвести до неточних результатів. У разі незручності з вибором розміру манжети, зверніться до медичного фахівця.

Не вимірюйте часто

Також не можна вимірювати тиск часто, бо надмірне вимірювання викликає збудження нервової системи та підвищує тривожність. Що автоматично призводить до підвищення тиску.

Краще виміряти свій тиск декілька днів поспіль зранку та надвечір, в стані спокою, навіть при задовільному самопочутті, записуйте дані для оцінки динаміки. 

Коли вимірюєте тиск 

Робити це потрібно в спокійному місці після 5 хвилин відпочинку, в положенні сидячи та спираючись на спинку стільця, обидві ноги тримати на підлозі.

За 30 хв до вимірювання тиску не можна курити, вживати каву та інші напої, що містять кофеїн, пити алкоголь та виконувати інтенсивні фізичні вправи. 

Використовувати для вимірювання потрібно манжетку відповідного розміру: для більшості людей підходить стандартна (ширина - 12-13 см, і довжина - 35 см)

Манжетка має бути розміщена на плечі на рівні серця, на 2-3 см вище ліктьового згину, руку мають вільно лежати на столі. 

Виміряйте тиск щонайменше двічі з інтервалом 1 хвилина та розрахуйте середній показник.

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Артеріальний тискКардіолог