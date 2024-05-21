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Кардиолог назвала 5 случаев, когда категорически нельзя измерять давление

Когда нельзя измерять аретериальное давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для проведения любой процедуры и измерения есть свои правила. Это же касается измерения уровня артериального давления тонометром, есть ряд определенных предупреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Виктории Кутовой.

Не измеряйте после спорта

Врач не советует измерять давление после физической нагрузки или потребления стимулирующих веществ. Все потому, что прием стимулирующих веществ, таких как кофе, чай или никотин, могут временно повысить артериальное давление.

Лучше измерить давление после отдыха в течение нескольких минут.

Избегайте непроверенных приборов

Не измеряйте давление не проверенными приборами. Приборы для измерения давления должны быть проверены и калиброваны перед использованием.

Использование непроверенных или поврежденных приборов может привести к неточным результатам.

Раны на коже

Не измеряйте давление на поврежденной или инфицированной коже. Если на коже имеются язвы или раны, то измерение давления в этих областях может быть неудобным или неправильным.

Лучше выбрать здоровый участок кожи для измерения.

Неверный размер манжета

К тому же не следует измерять давление манжетом неправильного размера. Важно знать, что размер манжеты для измерения давления должен соответствовать обхвату верхней части плеча. Иногда даже конусообразный.

Использование неправильного размера манжеты может привести к неточным результатам. В случае неудобства с выбором размера манжеты обратитесь к медицинскому специалисту.

Не измеряйте часто

Также нельзя измерять давление часто, потому что чрезмерное измерение вызывает возбуждение нервной системы и повышает тревожность. Что автоматически приводит к повышению давления.

Лучше измерить свое давление несколько дней утром и под вечер, в состоянии покоя, даже при удовлетворительном самочувствии, записывайте данные для оценки динамики.

Когда измеряете давление

Делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, сидя в положении и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу.

За 30 мин до измерения давления нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные упражнения.

Использовать для измерения нужно манжетку соответствующего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина - 12-13 см, и длина - 35 см)

Манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, рука должна свободно лежать на столе.

Измерьте давление минимум дважды с интервалом 1 минута и рассчитайте средний показатель.

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Артерильное давлениеКардиолог