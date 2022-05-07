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Кардиолог дала шпаргалку, как запомнить таблетки: по размеру, форме и цвету

Фото: Врач-кардиолог придумала шпаргалку для названия лекарств (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Пациенты часто на приеме у кардиолога не могут вспомнить название препаратов, которые принимают. И начинают играть в угадайки: утром после завтрака пью сердечко, вечером беленькую и маленькую.

Врач-кардиолог Наталья Иванюк придумала шпаргалку, которая помогает запомнить названия лекарств.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Беленькие

Кардосал 20 мг – круглые, белые

Трипликсам – продолговатые, белые

Энап – круглые, двояковыпуклые, белые

Ко-амплеса – круглые, белые

Небилет – круглые, двояковыпуклые, белые, с крестообразной насечкой для деления

Трифас – круглые, белые, с насечкой для деления

Верошпирон 25 мг – белая таблетка

Спиронлактон – круглые, плоские, белые, с насечкой

Каптоприл – круглые, белые, с насечкой

Розовые

Плавикс 75 мг – розовый кружок

Крестор – круглые, розовые

Амприл 5 мг – овальные, плоские, розовые

Варфарин Орион – круглые, плоские, розовые

Еликвис 5 мг – овальные, розовые

Желтые

Нифедипин – круглые, желтые

Амприл 2,5 мг – овальные, желто-коричневые, с насечкой

Еликвис – круглые, желтые

Ксарелто – круглые, светло-желтые с треугольником

Голубые

Варфарин Никомед – круглые, голубые

Сердечко

Кардиомагнил 75 мг – в форме сердца

Конкор 2,5 мг, 5 мг и 10 мг – в форме сердца

Капсулы

Верошпирон 50 мг и 100 мг – капсулы желтого цвета

Прадакса 110 мг – капсула бело-голубого цвета

Другие

Престариум 4 мг – таблетки палочкообразные, закругленные с двух концов, светло-зеленого цвета с насечкой с обеих сторон и гравировкой в виде лого фирмы на одной из них.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить поддельные лекарства, не выходя из аптеки.

А также рассказывали о том, какие успокаивающие препараты могут быть опасны и почему.

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