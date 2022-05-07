Кардиолог дала шпаргалку, как запомнить таблетки: по размеру, форме и цвету

Пациенты часто на приеме у кардиолога не могут вспомнить название препаратов, которые принимают. И начинают играть в угадайки: утром после завтрака пью сердечко, вечером беленькую и маленькую.
Врач-кардиолог Наталья Иванюк придумала шпаргалку, которая помогает запомнить названия лекарств.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Кардосал 20 мг – круглые, белые
Трипликсам – продолговатые, белые
Энап – круглые, двояковыпуклые, белые
Ко-амплеса – круглые, белые
Небилет – круглые, двояковыпуклые, белые, с крестообразной насечкой для деления
Трифас – круглые, белые, с насечкой для деления
Верошпирон 25 мг – белая таблетка
Спиронлактон – круглые, плоские, белые, с насечкой
Каптоприл – круглые, белые, с насечкой
Плавикс 75 мг – розовый кружок
Крестор – круглые, розовые
Амприл 5 мг – овальные, плоские, розовые
Варфарин Орион – круглые, плоские, розовые
Еликвис 5 мг – овальные, розовые
Нифедипин – круглые, желтые
Амприл 2,5 мг – овальные, желто-коричневые, с насечкой
Еликвис – круглые, желтые
Ксарелто – круглые, светло-желтые с треугольником
Варфарин Никомед – круглые, голубые
Кардиомагнил 75 мг – в форме сердца
Конкор 2,5 мг, 5 мг и 10 мг – в форме сердца
Верошпирон 50 мг и 100 мг – капсулы желтого цвета
Прадакса 110 мг – капсула бело-голубого цвета
Престариум 4 мг – таблетки палочкообразные, закругленные с двух концов, светло-зеленого цвета с насечкой с обеих сторон и гравировкой в виде лого фирмы на одной из них.
Напомним, ранее мы писали о том, как определить поддельные лекарства, не выходя из аптеки.
А также рассказывали о том, какие успокаивающие препараты могут быть опасны и почему.