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Кардіолог дала шпаргалку, як запам'ятати таблетки: за розміром, формою і кольором

Фото: лікар-кардіолог придумала шпаргалку для назви ліків (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Пацієнти часто на прийомі у кардіолога не можуть згадати назву препаратів, які приймають. І починають грати у вгадайки: вранці після сніданку п'ю сердечко, ввечері біленьку і маленьку.

Лікар-кардіолог Наталія Іванюк придумала шпаргалку, яка допомагає запам'ятати назви ліків.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Біленькі

Кардосал 20 мг - круглі, білі

Трипликсам - довгасті, білі

Енап - круглі, двоопуклі, білі

Ко-амплеса - круглі, білі

Небілет - круглі, двоопуклі, білі, з хрестоподібною насічкою для поділу

Трифас - круглі, білі, з рискою для ділення

Верошпирон 25 мг - біла таблетка

Спіронлактон - круглі, плоскі, білі, з насічкою

Каптоприл -к руглі, білі, з насічкою

Рожеві

Плавікс 75 мг - рожевий кружечок

Крестор - круглі, рожеві

Амприл 5 мг - овальні, плоскі, рожеві

Варфарин Оріон - круглі, плоскі, рожеві

Еліквіс 5 мг - овальні, рожеві

Жовті

Ніфедипін - круглі, жовті

Амприл 2,5 мг - овальні, жовто-коричневі, з насічкою

Еликвис – круглі, жовті

Ксарелто - круглі, світло-жовті з трикутником

Блакитні

Варфарин Нікомед - круглі, блакитні

Сердечко

Кардіомагніл 75 мг - у формі серця

Конкор 2,5 мг, 5 мг і 10 мг - у формі серця

Капсула

Верошпирон 50 мг і 100 мг – капсули жовтого кольору

Прадакса 110 мг – капсула біло-блакитного кольору

Інший

Престаріум 4 мг - таблетки паличкоподібні, закруглені з двох кінців, світло-зеленого кольору з насічкою з обох сторін і гравіюванням у вигляді лого фірми на одній з них.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити підроблені ліки, не виходячи з аптеки.

А також розповідали про те, які заспокійливі препарати можуть бути небезпечні та чому.

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