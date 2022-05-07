Кардіолог дала шпаргалку, як запам'ятати таблетки: за розміром, формою і кольором

Пацієнти часто на прийомі у кардіолога не можуть згадати назву препаратів, які приймають. І починають грати у вгадайки: вранці після сніданку п'ю сердечко, ввечері біленьку і маленьку.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Престаріум 4 мг - таблетки паличкоподібні, закруглені з двох кінців, світло-зеленого кольору з насічкою з обох сторін і гравіюванням у вигляді лого фірми на одній з них.

Конкор 2,5 мг, 5 мг і 10 мг - у формі серця

Трифас - круглі, білі, з рискою для ділення

Небілет - круглі, двоопуклі, білі, з хрестоподібною насічкою для поділу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити підроблені ліки, не виходячи з аптеки.

А також розповідали про те, які заспокійливі препарати можуть бути небезпечні та чому.