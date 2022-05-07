Кардіолог дала шпаргалку, як запам'ятати таблетки: за розміром, формою і кольором

Пацієнти часто на прийомі у кардіолога не можуть згадати назву препаратів, які приймають. І починають грати у вгадайки: вранці після сніданку п'ю сердечко, ввечері біленьку і маленьку.
Лікар-кардіолог Наталія Іванюк придумала шпаргалку, яка допомагає запам'ятати назви ліків.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.
Кардосал 20 мг - круглі, білі
Трипликсам - довгасті, білі
Енап - круглі, двоопуклі, білі
Ко-амплеса - круглі, білі
Небілет - круглі, двоопуклі, білі, з хрестоподібною насічкою для поділу
Трифас - круглі, білі, з рискою для ділення
Верошпирон 25 мг - біла таблетка
Спіронлактон - круглі, плоскі, білі, з насічкою
Каптоприл -к руглі, білі, з насічкою
Плавікс 75 мг - рожевий кружечок
Крестор - круглі, рожеві
Амприл 5 мг - овальні, плоскі, рожеві
Варфарин Оріон - круглі, плоскі, рожеві
Еліквіс 5 мг - овальні, рожеві
Ніфедипін - круглі, жовті
Амприл 2,5 мг - овальні, жовто-коричневі, з насічкою
Еликвис – круглі, жовті
Ксарелто - круглі, світло-жовті з трикутником
Варфарин Нікомед - круглі, блакитні
Кардіомагніл 75 мг - у формі серця
Конкор 2,5 мг, 5 мг і 10 мг - у формі серця
Верошпирон 50 мг і 100 мг – капсули жовтого кольору
Прадакса 110 мг – капсула біло-блакитного кольору
Престаріум 4 мг - таблетки паличкоподібні, закруглені з двох кінців, світло-зеленого кольору з насічкою з обох сторін і гравіюванням у вигляді лого фірми на одній з них.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити підроблені ліки, не виходячи з аптеки.
А також розповідали про те, які заспокійливі препарати можуть бути небезпечні та чому.