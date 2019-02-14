Скромный фронт и антициклон: какой будет погода на Сретение

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях возможен мокрый снег и дождь

Синоптик Наталка Диденко рассказала, какие погодные условия ожидаются в пятницу, 15 февраля. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она предупредила, что погоду 15 февраля будет определять мощный антициклон по имени Dorit и небольшой атмосферный фронт над Европой.

"На Сретение, 15 февраля, мощный антициклон по имени Dorit (первая карта) подсушит воздух в большинстве стран Европы. Будет сухо, солнечно и тепло. Только циклон южнее Турции забросит облачность с осадками на Балканы и юг Италии. Маленький скромный фронтик с севера забросит облака и в Украину. Поэтому завтра на фоне преобладающей сухой погоды кое-где, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков и светить солнышко", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что в Западной и Центральной Европе будет тепло, а вот на востоке, в том числе и в Украине – свежо, а местами даже морозно.

"В Западной Европе и на юге завтра – практически апрель (вторая карта), +12 +20 градусов, в Центральной Европе +4 +12 градусов. А свежее всего будет в Восточной Европе, а, следовательно, и в Украине: -1 -4 градуса, на востоке -4 -9 градусов, днем в большинстве областей ожидается +1 +4 градуса", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 15 февраля будет прохладно, а ночью – небольшой мороз.

"В Киеве завтра, 15 февраля, без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается – 1-3 градуса мороза, завтра днем 1+3 градуса", - написала синоптик и посоветовала ближайшие выходные провести на природе, так как ожидаются теплые солнечные дни.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экстрасенс рассказала, когда ожидать прихода весны.

А также рассказывали о том, что синоптики спрогнозировали, как долго будет держаться морозная погода в Украине.