Карантинные рейды: украинцев предупредили о штрафах до 34 тысяч

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а ограничительные меры были усилены. Власти заявили о готовности оперативно реагировать на случаи нарушения карантинных мер, и около недели назад в стране вынесли первое судебное решение из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемических правил - тогда оштрафовали киевлянку на 17 тысяч за продажу продуктов с рук.

С сегодняшнего дня в столице начали проводить рейды в лесопарковых зонах - в КГГА предупредили, что на нарушителей карантина, которые решили устроить пикники на природе, будут составлять административные протоколы и наказывать.

Как подчеркнул заместитель мэра Петр Пантелеев в своем Facebook, в Киеве проводят инспекции, а "карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками", и за его сознательное несоблюдение грозит штраф.

"За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 гривен)", - говорится в публикации.

То есть нарушителям придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен.

Также чиновник напомнил, что разводить костры в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф - от 340 до 1360 гривен.

В Киеве за пикники во время карантина будут наказывать штрафами (Фото с Facebook-страницы Петра Пантелеева)

Как сообщалось ранее, в Сумах 28 марта приняли решение об ужесточении карантинных требований - горожанам запретили выходить из дома без крайней необходимости и документов.