Карантина осенью не избежать, в "красную зону" мы вернемся, - главный санврач Украины

Почему могут вернуть "красную зону"?

Вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего 4% украинцев. В стране за последние сутки увеличилось количество заражений COVID-19.

В Министерстве здравоохранения не думают, что сейчас время расслабляться.

"Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - рассказал главный санитарный врач Украины.

В украинском правительстве уже подготавливаются к третьей волне коронавируса. По официальным прогнозам, она вернет нас к самому суровому карантину.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - отметил Кузин.

Медик рекомендует всем украинцам не затягивать с вакцинацией.

"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет", - резюмировал главный санврач.