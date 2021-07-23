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Карантину восени не уникнути, у "червону зону" ми повернемося, - головний санлікар України

Автор: Людмила Жукова

В Україні вже цієї осені можуть повернути карантин і країна знову потрапить до так званої "червоної зони".

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів у ефірі "Сніданку з 1+1".

Чому можуть повернути "червону зону"?

Другу дозу вакцини від коронавірусу отримали всього 4% українців. У країні за останню добу збільшилася кількість заражень COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров'я не думають, що зараз час розслаблятися.

"Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що" Дельта" викликає великі і швидкі спалахи на території держав", - розповів головний санітарний лікар України.

В українському уряді вже готуються до третьої хвилі коронавірусу. За офіційними прогнозами, вона поверне нас до найсуворішого карантину.

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - зазначив Кузін.

Медик рекомендує всім українцям не затягувати з вакцинацією.

"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоб вакцинуватися. Восени вже мати свій імунітет", - резюмував головний санлікар.

Як ми раніше писали, в Києві з'явилися нові тести на COVID-19, які виявляють штам "Дельта".

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