Карантину восени не уникнути, у "червону зону" ми повернемося, - головний санлікар України

В Україні вже цієї осені можуть повернути карантин і країна знову потрапить до так званої "червоної зони".
Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів у ефірі "Сніданку з 1+1".
Другу дозу вакцини від коронавірусу отримали всього 4% українців. У країні за останню добу збільшилася кількість заражень COVID-19.
У Міністерстві охорони здоров'я не думають, що зараз час розслаблятися.
"Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що" Дельта" викликає великі і швидкі спалахи на території держав", - розповів головний санітарний лікар України.
В українському уряді вже готуються до третьої хвилі коронавірусу. За офіційними прогнозами, вона поверне нас до найсуворішого карантину.
"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - зазначив Кузін.
Медик рекомендує всім українцям не затягувати з вакцинацією.
"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоб вакцинуватися. Восени вже мати свій імунітет", - резюмував головний санлікар.
Як ми раніше писали, в Києві з'явилися нові тести на COVID-19, які виявляють штам "Дельта".