После карантина полеты в ЕС будут по новым правилам: грядут большие перемены

После отмены карантина в странах ЕС восстановят авиасообщение, но пассажиры должны понимать, что их ждут новые правила полетов. Самым основным нововведением будет обязательное ношение маски в самолете, а также запрет путешествовать с большим багажом. Об этих правилах сообщила Европейская комиссия.

Это сделано для того, чтобы люди снова могли безопасно перемещаться по Европе, а туризм и авиаперелеты возобновились после карантина.

Еврокомиссия выдвинула предложение, что авиакомпании и аэропорты должны настаивать на том, чтобы пассажиры носили маски, а регистрация на посадку, сдачу и выдачу багажа были реорганизованы. Все для того, чтобы не допустить очереди и толпы людей.

Большой багаж предлагают запретить для того, чтобы пассажир не контактировал с персоналом для его оформления. Ручная кладь будет разрешена, так как ее не нужно регистрировать на стойке.

Кстати, Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокировки.

Отмечается, что ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан ЕС и всех жителей этого государства, независимо от их национальности, и должны применяться ко всем частям ЕС в схожей эпидемической ситуации.

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