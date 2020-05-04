Карантин в Запорожье: если "промасливать" кого надо в полиции, то и работать можно

Кофейни, магазины, салоны красоты и даже церкви в Запорожье массово нарушают карантин из-за коронавируса. Как пишут пользователи сети, такая ситуация с несоблюдением карантинных норм и нарушением закона наблюдается как минимум в окрестностях Бабурки - одного из районов города.

"Запорожье изобрело "особый путь": если промасливать кого надо в полиции и местных властях, то и работать можно", - написал один юзер.

Местные жители и блогеры отмечают, что в округе работают точки "кофе на вынос", которые спокойно продолжают продавать напитки желающим. Также открыты ларьки а-ля "шаурма на вынос". Не закрыты булочные, мини-маркеты, лавки зернового кофе, магазины из серии "все для курения", винные шопы, ломбарды.

"На дверях салонов красоты, ателье и других точек обслуживания красуется надпись "карантин" с приписанным номером телефона, - мол, если что - звоните, найдем выход. Табличка "карантин" и номер также на воротах церкви, - как понимаю, втихаря нанять батюшку окрестить/отпеть возможно… Два месяца назад я писала, что скоро мы привыкнем к коронавирусу, он перестанет казаться чем-то ужасным и превратится в нечто обыденное и раздражающее, так как ограничивает свободу действий. Мне вот кажется, что в отдельно взятом городе это уже произошло (про другие ничего не могу сказать). Страшилки перестали пугать еще недели две назад, а вот недовольство растет, какие бы цифры в статистике не рисовали", - пишет известная блогерша crazybutlazy.

Отметим, что с 11 мая, скорее всего, эти заведения будут открыты официально. Но пока они работают незаконно. При этом, подобная ситуация наблюдается и во многих других городах Украины.

Ранее мы писали, что в Одессе люди массово нарушают карантин. Появились фото, где на майские праздники люди беспечно толпами гуляли по улицам.