ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин выходного дня: для пенсионеров сделали важное уточнение

Автор: Светлана Мащенко

Карантин выходного дня введут уже в ближайшую субботу-воскресенье

Карантин выходного дня начнет действовать уже на ближайших выходных - 14-15 ноября. Новые ограничения распространятся на работу ряда заведений по предоставлению услуг украинцам. Но для пенсионеров в Кабмине сделали важное уточнение.

Так, всем учреждениям нужно будет выделить приоритетные часы для обслуживания людей пожилого возраста (после 60-ти) и людей с инвалидностью. Рекомендуется, чтобы они обслуживались с 10:00 о 20:00.

"Тогда и транспортом они могут доехать, потому что час пик уже проходит, и меньше контактов в помещениях будет с людьми младшего возраста. Это позволит нам спасти жизни пожилых людей", - уточнил Виктор Ляшко.

Что будет работать во время "карантина выходного дня"

Самые читаемые новости
  • магазины, торгующие продуктами питания;
  • магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, топлива, лекарственных средств, изделий медназначения, ветеринарных препаратов;
  • финансовые учреждения, услуги инкассации и перевозки ценностей;
  • операторы почтовой связи;
  • АЗС и СТО.

Общественный транспорт при карантине выходного дня будет работать без ограничений.

Заведения общепита продолжат обслуживать людей, но только с торговлей "на вынос". Отели будут работать и дальше, но только в режиме предоставления услуг размещения.

Карантин выходного дня будет работать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Отметим, что такой формат карантина вводится с 14 по 30 ноября. Но по некоторым данным его могут продлить и после этой даты.

Ранее мы писали также про ключевые признаки, как отличить коронавирус от гриппа, простуды или аллергии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантин