Карантин вихідного дня: для пенсіонерів зробили важливе уточнення

Карантин вихідного дня введуть вже в найближчу суботу-неділю
Карантин вихідного дня почне діяти вже на найближчих вихідних - 14-15 листопада. Нові обмеження поширюються на роботу низки закладів з надання послуг українцям. Але для пенсіонерів в Кабміні зробили важливе уточнення.
Так, всім установам потрібно буде виділити пріоритетні години для обслуговування людей похилого віку (після 60-ти) і людей з інвалідністю. Рекомендується, щоб вони обслуговувалися з 10:00 20:00.
"Тоді і транспортом вони можуть доїхати, тому що година пік вже минає, і менше контактів у приміщеннях з людьми молодшого віку. Це дозволить нам врятувати життя літніх людей", - уточнив Віктор Ляшко.
Що буде працювати під час карантину вихідного дня"
Громадський транспорт при карантині вихідного дня буде працювати без обмежень.
Закладу громадського харчування продовжать обслуговувати людей, але тільки з торгівлею "на винос". Готелі будуть працювати і далі, але тільки в режимі надання послуг розміщення.
Карантин вихідного дня буде працювати з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Зазначимо, що такий формат карантину запроваджується з 14 по 30 листопада. Але за деякими даними його можуть продовжити і після цієї дати.
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