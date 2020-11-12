Карантин вихідного дня: для пенсіонерів зробили важливе уточнення

Карантин вихідного дня почне діяти вже на найближчих вихідних - 14-15 листопада. Нові обмеження поширюються на роботу низки закладів з надання послуг українцям. Але для пенсіонерів в Кабміні зробили важливе уточнення.

Так, всім установам потрібно буде виділити пріоритетні години для обслуговування людей похилого віку (після 60-ти) і людей з інвалідністю. Рекомендується, щоб вони обслуговувалися з 10:00 20:00.

"Тоді і транспортом вони можуть доїхати, тому що година пік вже минає, і менше контактів у приміщеннях з людьми молодшого віку. Це дозволить нам врятувати життя літніх людей", - уточнив Віктор Ляшко.

Що буде працювати під час карантину вихідного дня"

магазини, що торгують продуктами харчування;

магазини, де 60% площі призначені для продажу продуктів, палива, лікарських засобів, виробів медпризначення, ветеринарних препаратів;

фінансові установи, послуги інкасації та перевезення цінностей;

оператори поштового зв'язку;

АЗС і СТО.

Громадський транспорт при карантині вихідного дня буде працювати без обмежень.

Закладу громадського харчування продовжать обслуговувати людей, але тільки з торгівлею "на винос". Готелі будуть працювати і далі, але тільки в режимі надання послуг розміщення.

Карантин вихідного дня буде працювати з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зазначимо, що такий формат карантину запроваджується з 14 по 30 листопада. Але за деякими даними його можуть продовжити і після цієї дати.

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