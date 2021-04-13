Карантин не для всех: в Киеве несколько ресторанов работали в обычном режиме

Карантин в Киеве усилили 20 марта. В результате ограничений запрещена работа заведений общественного питания внутри, им разрешена работа только на вынос и доставку. Но, как оказалось, это правило не для всех. Некоторые рестораны решили работать в обычном режиме и продолжать зарабатывать деньги.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua.
Так, отмечается, что как минимум четыре ресторана в столице работали, как и до карантина. После обнаружения этого факта - заведения закрыли.
Злостными нарушителями оказались такие заведения, как:
Судя по фото, в этих ресторанах клиентов обслуживали внутри, как и прежде. В комментариях жители Киева отметили, что таких ресторанов-нарушителей в Киеве намного больше.
Как мы ранее писали, в Виннице полиция пресекла работу ресторана и возбудила уголовное дело за нарушение карантина. В ресторане устроили дискотеку с участием десятков посетителей.