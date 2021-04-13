Карантин не для всіх: у Києві кілька ресторанів працювали в звичайному режимі

Карантин у Києві посилили 20 березня. У результаті обмежень заборонена робота закладів громадського харчування всередині, їм дозволена робота тільки на винос і доставку. Але, як виявилося, це правило не для всіх. Деякі ресторани вирішили працювати в звичайному режимі і продовжувати заробляти гроші.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.
Так, зазначається, що як мінімум чотири ресторани в столиці працювали, як і до карантину. Після виявлення цього факту - заклади закрили.
Злісними порушниками виявилися такі заклади, як:
Судячи з фото, в цих ресторанах клієнтів обслуговували всередині, як і раніше. В коментарях жителі Києва зазначили, що таких ресторанів-порушників в Києві набагато більше.
Як ми раніше писали, у Вінниці поліція припинила роботу ресторана і порушила кримінальну справу за порушення карантину. У ресторані влаштували дискотеку за участю десятків відвідувачів.