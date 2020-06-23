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Карантин ужесточили не только в Украине: где в Европе новая вспышка инфекции

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 21:27
Карантин ужесточили не только в Украине: где в Европе новая вспышка инфекции
Карантин в Португалии (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине ужесточили масочный режим, в то время как в Португалии ввели под запрет ночную жизнь

Карантин в Украине и в некоторых других странах решили ужесточить на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции. В Украине это связано с тем, что в июне начался резкий скачек новых заражений на фоне несоблюдения эпидемиологических норм. В Португалии, где ужесточили карантин, виною – ночные вечеринки.

Как сообщают местные СМИ, в столице Португалии, в Лиссабоне и ближайших четырех муниципалитетах, с 23 июня введены строгие ограничения в попытке сдержать эпидемию. Теперь продуктовые и продовольственные магазины в португальской столице будут закрываться не позже, чем в 20:00. Также в городе и муниципалитетах запрещено собираться группами более 10 человек (ранее разрешалось до 20 людей). Вне закона будет распитие алкоголя в общественных местах. Исключение сделано лишь для лицензированных баров и ресторанов, но и там продажа спиртного разрешается лишь до 20.00.

Причиной введения новых ограничительных мер является недавний случай в регионе Алгарве, где молодежная компания организовала вечеринку, после которой около 90 человек слегли с симптомами коронавирусной инфекции. Также сообщалось, что в курортном городке Кашкайш вечеринка на пляже собрала около тысячи гостей. Организаторов мероприятия винят в грубом нарушении правил карантина.

Напомним, что в Украине еще в трех областях могут ввести более жесткий карантин.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав назвал области с наибольшим распространением COVID-19.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Португалиякарантин
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