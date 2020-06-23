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Карантин посилили не тільки в Україні: де в Європі новий спалах інфекції

STYLERЖиття    23.06.2020 - 21:27
Карантин посилили не тільки в Україні: де в Європі новий спалах інфекції
Карантин у Португалії (ілюстративне фото: pixabay.com)

В Україні посилили масковий режим, в той час як в Португалії ввели під заборону нічне життя

Карантин в Україні та в деяких інших країнах вирішили посилити на тлі нових спалахів коронавірусної інфекції. В Україні це пов'язано з тим, що в червні почався різкий скачок нових заражень на тлі недотримання епідеміологічних норм. В Португалії, де посилили карантин, виною – нічні вечірки.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в столиці Португалії, в Лісабоні і найближчих чотирьох муніципалітетах, з 23 червня введені суворі обмеження у спробі стримати епідемію. Тепер продуктові та продовольчі магазини в португальській столиці будуть закриватися не пізніше, ніж о 20:00. Також в місті та муніципалітетах заборонено збиратися групами понад 10 осіб (раніше дозволялося до 20 людей). Поза законом буде розпивання алкоголю в громадських місцях. Виняток зроблено лише для ліцензованих барів і ресторанів, але і там продаж спиртного дозволяється лише до 20.00.

Причиною введення нових обмежувальних заходів є недавній випадок в регіоні Алгарві, де молодіжна компанія організувала вечірку, після якої близько 90 осіб злягли з симптомами коронавирусной інфекції. Також повідомлялося, що в курортному містечку Кашкайш вечірка на пляжі зібрала близько тисячі гостей. Організаторів заходу звинувачують у грубому порушенні правил карантину.

Нагадаємо, що в Україні ще у трьох областях можуть ввести більш жорсткий карантин.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ назвав області з найбільшим поширенням COVID-19.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Португалиякарантин
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